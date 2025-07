Con l’avvicinarsi della scadenza dell’1 agosto, è fondamentale che l’Unione Europea continui a dialogare con Washington fino all’ultima possibilità. Tuttavia, se non dovesse emergere un accordo che possa essere definito “ragionevole”, la Cgia suggerisce la necessità di preparare un pacchetto di controdazi, accompagnato da misure sanzionatorie contro le grandi aziende tecnologiche statunitensi. Considerando che anche in Europa queste aziende registrano profitti enormi, risulta inaccettabile che continuino a pagare tasse in paesi con tassazione favorevole. Tale comportamento, oltre a essere moralmente discutibile, rappresenta un argomento ricorrente della politica dell’amministrazione Trump.

Infatti, durante il G7 tenutosi in Canada a giugno, Washington ha imposto un accordo che esenta le proprie multinazionali dall’applicazione della Global Minimum Tax, una tassazione globale fissata al 15% per le grandi aziende con un fatturato superiore ai 750 milioni di euro all’anno, una misura che rimarrà invece in vigore solo per le grandi holding dei paesi OCSE.

I dazi doganali al 30% richiesti dagli Stati Uniti potrebbero generare una serie di effetti diretti sul nostro export, a cui si devono aggiungere conseguenze indirette, come la svalutazione del dollaro rispetto all’euro, un aumento dell’incertezza nei mercati finanziari e un possibile innalzamento dei costi di molte materie prime. Tutto ciò potrebbe arrecare un danno economico al nostro sistema produttivo, stimato fino a 35 miliardi di euro all’anno.

Secondo la Cgia, questa cifra equivale praticamente all’ammontare di una manovra finanziaria.

I primi 20 colossi tecnologici statunitensi hanno realizzato, a livello globale, un fatturato aggregato che nel 2022 si è attestato a 1.345 miliardi di euro. Tale importo ha sfiorato il 70% del PIL italiano. Inoltre, le principali multinazionali del web in Italia, sempre nel 2022, hanno generato un fatturato di 9,3 miliardi di euro, versando al fisco italiano appena 206 milioni di euro.