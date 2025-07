Coverlab, brand leader in Italia nella personalizzazione di accessori per smartphone e parte di Cellularline Group, ha inaugurato una nuova era nel settore. Grazie all’intelligenza artificiale, l’azienda lancia il primo configuratore AI-to-product nativamente integrato in un sistema e-commerce. Questa tecnologia proprietaria promette di trasformare radicalmente il modo in cui i consumatori concepiscono, visualizzano e acquistano prodotti personalizzati online.

L’Intelligenza Artificiale al servizio della creatività

Frutto di oltre un anno di sviluppo interno, il nuovo sistema di Coverlab combina modelli generativi di ultima generazione con una piattaforma e-commerce completamente integrata, offrendo un’esperienza utente senza precedenti. Gli utenti potranno ora descrivere un’idea con poche parole – che si tratti di un paesaggio marino, un pattern geometrico o un particolare mood cromatico – e l’AI la trasformerà in tempo reale in una grafica originale, applicabile a cover, borracce e altri accessori. Un processo fluido, immediato e accessibile anche a chi non possiede competenze grafiche.

Tecnologia proprietaria e filiera verticale

L’intero processo si svolge direttamente online, sul sito di Coverlab, con pochi semplici clic. Dietro l’interfaccia intuitiva si cela un motore generativo proprietario, ottimizzato per la resa su superfici fisiche e progettato per garantire output di alta qualità pronti per la stampa. Il sistema è stato sviluppato per funzionare in modo completamente verticale: dalla generazione dell’immagine fino alla produzione e spedizione, ogni fase è gestita direttamente da Coverlab, eliminando la necessità di intermediari. Questa struttura, unica nel mercato, è già oggetto di un iter brevettuale.

Le dichiarazioni del CEO

“Abbiamo voluto spingerci oltre i confini della personalizzazione tradizionale, sviluppando una tecnologia che metta l’intelligenza artificiale al servizio della creatività di ciascun individuo. Con pochi semplici passaggi, chiunque può trasformare un’idea in un oggetto unico e originale, senza limiti tecnici o barriere digitali” – ha commentato Andrea Fabbri, Founder & CEO di Coverlab. “Crediamo che questo rappresenti una svolta radicale nel modo in cui le persone immaginano, progettano e acquistano prodotti personalizzati. Le possibilità espressive che offriamo sono praticamente infinite”.