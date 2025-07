(di Katherine Puce) La crisi climatica impone scelte e azioni sempre più urgenti e soprattutto lungimiranti, sia da parte dei singoli cittadini, sia da parte delle aziende che in questo possono sicuramente sviluppare approcci su più ampia scala, avere un impatto maggiore e soprattutto tracciare nuove strade per altre aziende. Nel settore agricolo, questo ha trovato risposta in un approccio nuovo chiamato “agricoltura rigenerativa”, capace di porsi in controtendenza e di spianare una strada ancora non tracciata nel modo di piantare.

In particolare, si tratta di pratiche agricole studiate per ripristinare la salute del suolo, aumentare la biodiversità e così riuscire a contrastare i cambiamenti climatici, prestando attenzione a ridurre quello che è l’impatto ambientale della stessa coltivazione, spesso poco considerato. Infatti, tecniche come la rotazione delle colture, il compostaggio o il controllo maggiore e più attento degli animali possono contribuire a evitare l’impoverimento dei terreni e a combattere pratiche dannose sia per l’ambiente sia per l’uomo, come l’uso intensivo di pesticidi e altri fertilizzanti in maniera incontrollata e incauta.

Pratiche chiave: minima lavorazione e pascolo rotazionale rigenerativo

In Italia, l’agricoltura rigenerativa è arrivata solo negli anni Ottanta, quando è cresciuta la sensibilità e l’attenzione per il tema ambientale e per l’impatto. Anche lo stesso termine “rigenerativa” è arrivato dopo; infatti molte aziende agricole avevano già portato avanti particolari strategie di agricoltura biologica e biodinamica. Solo negli ultimi anni, però, si sono sviluppate in maniera rapida e capillare cooperative e moltissime start-up innovative in diverse regioni, come Puglia, Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna. Insieme alla pratica di prestare attenzione, si cerca anche di recuperare quei terreni ormai abbandonati nel tentativo di salvarli, con il supporto di istituzioni locali, dalle università agli enti no profit e alle fondazioni del territorio.

Tra le pratiche fondamentali, una delle più importanti è la minima lavorazione del terreno per evitare la sua erosione e il pascolo rotazionale rigenerativo. In quest’ultimo, sempre per attenzione al terreno e alla sua capacità di respirare e rigenerarsi, il pascolo viene spostato più frequentemente e questo impatta in maniera importante non solo sulla fertilità ma anche sulla CO2. Infatti, un terreno vivo, non stressato, è più capace e forte nell’assorbire l’anidride carbonica dall’atmosfera, garantendo non solo il rispetto dell’ambiente, ma anche il benessere della comunità.

Barilla guida la rivoluzione agricola

Barilla è una delle aziende italiane più attivamente impegnate nella promozione dell’agricoltura rigenerativa, integrando questo approccio all’interno di una più ampia strategia di sostenibilità ambientale, sociale e nutrizionale. Secondo l’ultimo report intitolato “Rapporto di Sostenibilità Barilla – Agricoltura rigenerativa, rinnovabili e comunità”, Il programma Barilla Sustainable Farming, avviato dall’azienda nel 2020, è riuscito a coinvolgere oltre 7.000 agricoltori e oggi punta a coprire con agricoltura rigenerativa certificata 250.000 tonnellate di materie prime entro il 2030.

I benefici dell’integrazione dell’agricoltura rigenerativa nei metodi tradizionali

In generale, l’impegno si inserisce in una tendenza che dimostra importanti benefici per le stesse aziende. L’ultimo studio condotto dalla European Alliance for Regenerative Agriculture (EARA), intitolato “Farmer-led Research on Europe’s Full Productivity”, dimostra infatti che le aziende agricole rigenerative in Europa ottengono una produttività superiore del 32% rispetto alle aziende convenzionali. Questo beneficio è in gran parte dovuto al minore uso di fertilizzanti sintetici e alla riduzione dell’uso degli agrofarmaci.

L’agricoltura rigenerativa non può rimanere un’alternativa isolata o di nicchia, ma deve essere integrata con urgenza nei metodi tradizionali di coltivazione. Solo così, queste pratiche non resteranno riservate a poche grandi aziende, ma potranno diventare realmente accessibili anche alle aziende più locali, contribuendo concretamente non solo alla tutela dell’ambiente ma al benessere delle piccole comunità.