La Consob accelera sull’accesso delle imprese al mercato dei capitali. Da oggi, il potere di autorizzazione per i prospetti informativi e i relativi supplementi delle emissioni obbligazionarie passerà dalla Commissione, l’organo di vertice, al capo della Divisione Emittenti.

Meno burocrazia per le imprese

Questa innovazione mira a ridurre i tempi di attesa per le aziende che vogliono emettere bond societari, permettendo loro di cogliere più facilmente il momento propizio per il collocamento sul mercato. La decisione arriva dopo una consultazione con il mercato e si concretizza con l’introduzione del nuovo articolo 8-bis del Regolamento Emittenti. Questa norma attribuisce al Responsabile di Divisione competente per materia la facoltà di approvare i prospetti di titoli diversi dai titoli di capitale, con la possibilità di delegare anche il Vice Responsabile. La Commissione manterrà la competenza solo in specifici casi, come stabilito dalla delibera n. 23574 del 28 maggio 2025.

Obiettivo: un mercato più attraente

L’iniziativa si inserisce in una serie di interventi regolamentari già adottati dalla Consob, in linea con gli obiettivi del Libro Verde del Ministero dell’Economia e delle Finanze del marzo 2022. Il focus è sempre lo stesso: accelerare i tempi di approvazione dei prospetti per rendere il mercato dei capitali italiano più attraente.

Questa novità, che delega al Responsabile di Divisione l’approvazione dei prospetti per titoli diversi da quelli di capitale, si aggiunge ad altre misure introdotte a febbraio 2024. Tra queste, la riduzione dei tempi di scrutinio e dei costi, oltre alla possibilità di usare la lingua inglese per le domande di approvazione. Tutte mosse che vanno incontro alle aspettative degli operatori di mercato, desiderosi di vedere ridotto il lasso di tempo tra la chiusura dell’istruttoria (“no-further comments”) e l’approvazione finale del prospetto. Anche il certificato di approvazione per il “passaporto” sarà adottato dal Responsabile di Divisione per i titoli in questione.

I moduli di domanda sono stati aggiornati per riflettere la nuova procedura. La modifica regolamentare entra in vigore domani, 19 luglio 2025, a trenta giorni dalla pubblicazione della delibera Consob n. 23574 in Gazzetta Ufficiale, e si applicherà a tutte le domande presentate da quella data.