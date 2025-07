È arrivato in libreria e su Amazon “Cibi falsi” (Newton Compton Editori), il nuovo libro di Riccardo Fargione (Direttore della Fondazione Aletheia) e Stefania Ruggeri (nutrizionista del Crea). L’opera si propone come una denuncia decisa contro l’industria del cibo ultraprocessato e della carne artificiale, svelando “tutte le menzogne” dietro questi alimenti. Il libro è arricchito dalla prefazione di Vincenzo Gesmundo (Segretario generale Coldiretti), la postfazione di Alberto Villani (medico del Bambino Gesù e Direttore della Divisione Malattie Pediatriche e Infettive) e la presentazione di Stefano Lucchini (Presidente della Fondazione Aletheia).

Un volume che mette in guardia sulla nostra tavola

Gli autori sollevano interrogativi cruciali: “Davvero vogliamo nutrirci di cibi nocivi e studiati per creare dipendenza? Davvero vogliamo introdurre nella nostra dieta le carni artificiali, di cui non si conoscono gli effetti sulla salute?”. Il volume smonta la narrazione che vede cibi ultraformulati e sintetici, come le carni a base cellulare, come soluzioni per “salvare il mondo e sfamare il pianeta”. Al contrario, Fargione e Ruggeri li identificano come una minaccia per la salute e l’ambiente, oltre che un “affare per pochi”. L’obiettivo è fornire gli strumenti per “non farsi incantare”.

Le verità sui cibi ultraprocessati e le carni sintetiche

Il libro esplora il legame sempre più evidente tra salute e buona alimentazione, chiedendosi perché, nonostante questa consapevolezza, gran parte delle persone, soprattutto i più giovani, consumi cibi ultraformulati. Viene analizzato il fenomeno degli alimenti artificiali, spesso presentati come una “nuova frontiera green” capace di sconfiggere la fame nel mondo, pur con rischi ancora sconosciuti per il corpo umano.

Gli autori sostengono che “grandi lobby e multinazionali lavorano incessantemente per propagandare una narrazione distorta e sdoganare quelli che a tutti gli effetti sono ‘cibi falsi'”. Attraverso un approccio scientifico e un linguaggio accessibile, Fargione e Ruggeri smontano queste “menzogne”, evidenziando le conseguenze negative dei diffusissimi cibi ultraformulati e della carne a base cellulare. La tesi centrale è che, per tutelare ambiente e salute, gli sforzi dovrebbero concentrarsi sulla lotta agli sprechi e allo sbilanciamento nei consumi alimentari. Questo perché i cibi falsi rappresentano una minaccia non solo al benessere individuale, ma anche ai sistemi economici e alla società intera.