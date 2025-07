Il flusso di dollari nelle casse americane sta aumentando grazie ai dazi. Secondo Alberto Bisin, professore di economia alla New York University, l’incertezza attuale amplifica questo effetto, poiché le imprese sono in attesa e, di conseguenza, pagano i dazi. Questo porta un temporaneo incremento delle entrate. Tuttavia, ha avvertito che le proiezioni sul debito nazionale rimangono allarmanti e che i dazi non sono significativi per la macroeconomia del Paese.

Bisin osserva che se i dazi sono fissati tra il 10 e il 20%, queste tariffe generano entrate considerevoli. Tuttavia, anticipare gli sviluppi futuri basandosi su questa situazione attuale è un’errata valutazione degli effetti, soprattutto considerando che ci troviamo in un periodo di stasi economica. Ha inoltre evidenziato che i dazi non si applicano ai servizi; per esempio, nel caso di un’auto venduta negli Stati Uniti, dove tre quarti del prezzo rappresentano costi di consulenza, questa componente non è soggetta ai dazi.

Tuttavia, il problema principale risiede nell’incertezza delle politiche economiche adottate dagli Stati Uniti: non è chiaro quale direzione stiano prendendo, né quale sarà il livello futuro delle tariffe, e non si sa nemmeno se la Federal Reserve manterrà la sua indipendenza.