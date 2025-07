ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha premiato il Gruppo Iren per l’eccellenza nella qualità del servizio idrico integrato nel biennio 2022-2023. In particolare, Ireti (Gruppo Iren) ha conquistato il primo posto assoluto a livello nazionale per la qualità tecnica del servizio nel territorio di Piacenza (ATO 1), distinguendosi per la qualità della risorsa e di ogni fase del servizio idrico, fognario e depurativo.

Tre posizioni nella top ten nazionale

La classifica generale vede ben tre presenze del Gruppo Iren tra le prime dieci posizioni in Italia. Oltre al primato di Ireti a Piacenza, spicca il settimo posto di ASM Vercelli e l’ottava posizione di Ireti stessa per il servizio erogato nella provincia di Parma.

Inoltre, altre società del Gruppo Iren che operano nei servizi idrici sul territorio italiano hanno ricevuto premialità e riconoscimenti per diverse categorie misurate da ARERA. Tra queste: Acam La Spezia, Iren Acqua Genova, Iren Acqua Tigullio, Arca Reggio Emilia, Asp Asti e Asa Livorno.

Impegno e investimenti per un futuro sostenibile

Questi risultati confermano il forte impegno del Gruppo Iren nella gestione sostenibile e integrata della risorsa idrica, con un obiettivo chiaro: ridurre le perdite idriche e costruire una filiera dell’acqua sempre più efficiente. Il piano di investimenti del Gruppo per il 2030 prevede oltre 2,4 miliardi di euro per potenziare le infrastrutture e incrementare la resilienza della rete acquedottistica, oltre al potenziamento del sistema di depurazione.

Il riconoscimento è stato conferito in occasione del convegno “Investimenti e qualità nel servizio idrico integrato”, organizzato da ARERA a Milano, con la presenza del Presidente Stefano Besseghini. Secondo l’Amministratore Delegato del Gruppo Iren, Gianluca Bufo: “Questo riconoscimento conferma che il percorso intrapreso dal Gruppo Iren è quello giusto. Il nostro obiettivo è ridurre le perdite nette medie di rete di un ulteriore 10% entro il 2030, grazie a significativi investimenti sulle attività di distrettualizzazione e un monitoraggio più attivo, garantendo nello stesso tempo alta qualità in termini di depurazione e controllo delle acque. Si tratta di passi fondamentali per rafforzare la gestione integrata della risorsa idrica e garantire un futuro sostenibile per ogni territorio che serviamo”.