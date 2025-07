Ultrasolar, azienda di spicco nel settore del fotovoltaico e dell’energia sostenibile, ha annunciato un’importante espansione strategica con l’apertura di una nuova sede logistica a Rozzano, alle porte di Milano, in via Moncenisio. Questa mossa mira a rafforzare la presenza dell’azienda nel Nord Italia, rispondendo in modo più efficiente alla crescente domanda di soluzioni energetiche innovative in regioni chiave come Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Prossimità Territoriale e Nuove Opportunità Lavorative

“Essere vicini al territorio è fondamentale”, ha dichiarato Fabio Iudicone, nella foto, amministratore di Ultrasolar. “Da questa nuova sede partono le nostre squadre di tecnici per operare in modo capillare e tempestivo in tutta l’area settentrionale d’Italia”.

L’espansione non si limita all’aspetto logistico. Ultrasolar è infatti attivamente alla ricerca di nuove figure professionali, in particolare tecnici specializzati e consulenti da inserire nel proprio team. Si tratta di un’opportunità concreta per chi desidera operare in un settore in forte crescita e contribuire attivamente alla transizione energetica del Paese. Iudicone ha aggiunto: “Lavorare con noi significa entrare in un’azienda solida, con tecnologie all’avanguardia e una visione chiara sul futuro dell’energia in Italia”.

La Comunità Energetica Nazionale Ultrasolar e i Benefici per i Cittadini

Il rafforzamento della rete aziendale si affianca al successo della Comunità Energetica Nazionale Ultrasolar, una realtà già operativa. Questa iniziativa permette ai cittadini, soprattutto nei comuni con meno di 50.000 abitanti, di accedere a un modello energetico sostenibile, autonomo e conveniente.

Ultrasolar propone un pacchetto di incentivi tra i più vantaggiosi sul mercato: include il 40% di finanziamento a fondo perduto, il 50% di detrazione fiscale sui sistemi di accumulo e incentivi garantiti per 20 anni. Gli impianti Ultrasolar sono realizzati con componenti di altissima qualità, come i pannelli Vision 5.0 di SolarWatt, coperti da una garanzia di 30 anni, e sistemi con inverter e batterie garantiti fino a 20 anni. “Chi aderisce alla nostra Comunità trae benefici immediati. È un’opportunità concreta, attiva e funzionante in tutta Italia”, ha ribadito Iudicone.