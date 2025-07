Il mercato globale della robotica per i magazzini è in forte espansione, con una stima di crescita che lo porterà a valere 31.343,7 milioni di dollari entro il 2032, partendo dai 7.069,1 milioni di dollari del 2023. Lo rivela un nuovo rapporto pubblicato da Allied Market Research, che prevede un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 18,2% dal 2024 al 2032. Questa crescita è trainata principalmente dalla crescente popolarità dell’e-commerce e dalla necessità per i magazzini di aumentare l’efficienza e la velocità di consegna.

La Spinta dell’E-commerce e l’Automazione

I robot per i magazzini sono macchine autonome progettate per migliorare o sostituire il lavoro umano attraverso l’automazione. Si compongono di un hardware specifico per il compito e un software che ne controlla le operazioni. Tipicamente, questi robot sono programmati per funzioni come il trasferimento di materiali tra diverse sezioni del magazzino o verso la zona di carico. Alcuni sono anche in grado di riorganizzare il layout del magazzino spostando intere scaffalature per ottimizzare lo spazio.

L’esplosione dell’e-commerce ha generato una domanda senza precedenti di robotica per i magazzini. Con i clienti che ordinano sempre più online e si aspettano tempi di consegna rapidi, i magazzini e i centri di smistamento sono sotto pressione per soddisfare queste richieste senza aumentare il budget. Di conseguenza, è imperativo accelerare il movimento dei prodotti dallo stoccaggio alla spedizione.

Bracci Robotici Articolati e Operazioni di Assemblaggio in Vantaggio

Analizzando le tipologie di robot, i bracci robotici articolati hanno detenuto la quota di mercato più elevata nel 2023, rappresentando oltre un terzo dei ricavi del mercato della robotica per magazzini, e si prevede che manterranno la loro leadership per tutto il periodo di previsione. La domanda è alimentata dalla necessità di robot articolati economici in grado di interagire con gli esseri umani e dalla richiesta di sistemi di automazione più adattabili che si integrino facilmente in ambienti dinamici. La crescente ricerca da parte delle PMI di soluzioni di automazione convenienti per aumentare la produzione senza costi iniziali elevati sta favorendo l’adozione di questi robot.

Per quanto riguarda le operazioni, il segmento dell’assemblaggio e disassemblaggio ha dominato il mercato nel 2023, con oltre i due quinti dei ricavi, e manterrà questa posizione di leadership. L’aumento delle SKU (Stock Keeping Unit) dovuto alla personalizzazione e all’espansione dell’e-commerce richiede soluzioni di automazione efficienti per la gestione di una vasta gamma di prodotti. Sistemi avanzati di stoccaggio e recupero migliorano non solo la capacità di stoccaggio ma anche l’efficienza della catena di approvvigionamento.

Settore Automobilistico e Nord America in Primo Piano

Il settore automobilistico ha rappresentato la quota maggiore per utente finale nel 2023, con oltre un terzo dei ricavi del mercato, e si prevede che manterrà la sua leadership. I robot automobilistici, grazie a progressi tecnologici come i sensori di forza e i sistemi di visione, hanno rivoluzionato l’industria manifatturiera. La loro affidabilità, flessibilità, efficienza e precisione rendono i processi produttivi più gestibili, migliorando la qualità e la capacità produttiva, ottimizzando lo spazio e garantendo la sicurezza dei dipendenti.

A livello regionale, il Nord America ha detenuto la quota di mercato più elevata in termini di ricavi nel 2023 e si prevede che dominerà il mercato durante il periodo di previsione. La rapida espansione dell’industria e-commerce e la necessità di operazioni logistiche snelle hanno portato a un aumento significativo della domanda di automazione nel settore del magazzinaggio e della logistica. La carenza di manodopera è un fattore cruciale che spinge all’adozione di soluzioni di automazione.