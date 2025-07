L’università italiana mostra segnali di ripresa, con un incremento complessivo del 5,3% di immatricolazioni nell’anno accademico 2024/2025 rispetto a marzo 2024. Questo è quanto emerge dai dati provvisori dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari, analizzati dalla nuova Classifica Censis delle Università italiane. L’analisi del Censis valuta gli atenei (statali e non statali, divisi per dimensioni) in base a diversi criteri: strutture, servizi, borse di studio, internazionalizzazione, comunicazione digitale e occupabilità.

Crescita Eterogenea: Centro e Sud Trainano le Iscrizioni

La crescita delle immatricolazioni non è uniforme su tutto il territorio nazionale. Sono gli atenei delle regioni centrali a registrare il balzo più significativo, con un +14,0% di nuovi iscritti. Seguono gli atenei del Sud, che segnano un +6,1%. Al contrario, il Nord mostra un andamento più contenuto: il Nord-Est cresce del +2,0%, mentre il Nord-Ovest registra addirittura un calo dello 0,9%.

Le Preferenze degli Studenti: Economia in Vetta, STEM in Crescita nel Lungo Periodo

Analizzando le scelte disciplinari, l’area Giuridica, economica e sociale si conferma la più gettonata, accogliendo il 35,4% delle immatricolazioni, con i corsi di laurea in economia che rappresentano il 43,1% delle nuove iscrizioni.

Al secondo posto si posizionano le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), con il 28,6% delle immatricolazioni, di cui il 42,6% nei corsi di ingegneria industriale e dell’informazione. L’area Sanitaria e Agro-Veterinaria è terza con il 18,4% (il 66,7% in ambito medico-sanitario e farmaceutico). Infine, l’area Artistica, letteraria ed educazione chiude con il 17,6% degli immatricolati.

Guardando al lungo periodo (2000-2001 / 2024-2025), l’incremento complessivo degli immatricolati è del 21,3%. Le aree che hanno registrato i maggiori incrementi sono la sanitaria e agro-veterinaria (+63,2%) e le discipline STEM (+42,8%). In particolare, spiccano le scienze motorie e sportive (+224,9%), con un notevole +309,5% tra gli immatricolati maschi. Nelle STEM, mentre architettura e ingegneria civile perdono studenti (-20,1%), Informatica e tecnologie ICT (+48,5%), ingegneria industriale e dell’informazione (+55,1%) e il gruppo scientifico (+73,4%) mostrano crescite significative. Da notare la dinamica di genere: in informatica e ICT i maschi crescono di più, mentre in ingegneria industriale e dell’informazione e nel gruppo scientifico le studentesse registrano aumenti percentuali superiori.

L’area economica, giuridica e sociale è cresciuta solo del 4,4% nel lungo periodo, a causa del calo dei corsi giuridici (-25,3%), compensato però dall’aumento dei corsi economici (+27,6%) e psicologici (+22,8%). L’area artistica, letteraria ed educazione (+2,6%) ha visto una maggiore attrattiva di arte e design (+15,8%) e un notevole aumento delle studentesse (+29,4%).

La Classifica Censis per Categorie di Atenei

Mega Atenei Statali (oltre 40mila iscritti)

Le prime due posizioni rimangono salde con l’Università di Padova (90,3 punti) e l’Università di Bologna (87,7). L’Università di Pisa sale al terzo posto (84,7), superando La Sapienza di Roma (84,2) che ora è ex aequo con la Statale di Milano. Firenze e Torino guadagnano posizioni, mentre Palermo retrocede. Bari e Napoli Federico II chiudono la classifica.

Grandi Atenei Statali (da 20mila a 40mila iscritti)

L’Università della Calabria si conferma al vertice (94,3), seguita dall’Università di Pavia (90,2). Seguono Perugia (89,3), Parma (88,8) e Cagliari (87,5). Progressi per Genova, Roma Tor Vergata, Verona, Roma Tre, Ferrara, Catania e Chieti e Pescara.

Medi Atenei Statali (da 10mila a 20mila iscritti)

L’Università di Trento (93,7) mantiene la leadership. Udine e la Politecnica delle Marche (entrambe 92,2) si posizionano al secondo posto. Siena, Trieste e il Piemonte Orientale registrano avanzamenti significativi.

Piccoli Atenei Statali (fino a 10mila iscritti)

L’Università di Camerino domina la categoria (96,0), seguita dall’Università di Cassino (89,0) e dalla Tuscia (88,3).

Politecnici

Il Politecnico di Milano (98,8 punti) si conferma in vetta, seguito dal Politecnico di Torino (92,5) e dallo IUAV di Venezia (86,7).

Atenei Non Statali

Tra i grandi non statali (oltre 10mila iscritti), la Luiss (94,2) si conferma prima, davanti alla Bocconi (91,4) e alla Cattolica (78,0). Tra i medi (da 5mila a 10mila iscritti) la Lumsa (83,0) è in testa, seguita da Iulm e Suor Orsola Benincasa. Nei piccoli (fino a 5mila iscritti), la Libera Università di Bolzano (95,2) mantiene la prima posizione, con l’Università di Roma Europea e Campus Biomedico di Roma a seguire.