La Commissione europea ha inviato una lettera di richiamo all’Italia e ad altri otto Stati membri per il mancato rispetto del Regolamento sul metano. Questa iniziativa sottolinea l’urgenza di un’attuazione tempestiva ed efficace della normativa a livello continentale, cruciale per gli obiettivi climatici dell’UE.

Il Regolamento Metano: Un Punto di Svolta Globale

Il Regolamento sul metano è considerato un punto di svolta a livello globale, introducendo standard trasparenti e scientificamente fondati non solo per la produzione interna di combustibili fossili, ma anche per le importazioni. La riduzione delle emissioni di metano è riconosciuta come una delle leve più potenti per ottenere progressi climatici rapidi e concreti. L’Europa, adottando questo strumento ambizioso, ha dimostrato di voler assumere un ruolo guida. Ora, l’imperativo è che tutti gli Stati membri, inclusa l’Italia, accelerino l’adozione dei passi necessari per la designazione delle autorità competenti entro i termini stabiliti dalla Commissione. Solo così sarà possibile tradurre l’ambizione normativa dell’UE in benefici reali per il clima, la salute e la competitività del continente.

Perché il richiamo sul metano?

Il metano è un gas serra con un potenziale di riscaldamento globale oltre 80 volte superiore a quello dell’anidride carbonica in un periodo di 20 anni. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, le emissioni globali di metano prodotte dai combustibili fossili hanno raggiunto i 120 milioni di tonnellate nel 2024, un volume equivalente all’intero consumo di gas residenziale dell’UE. Ridurre queste emissioni non solo offre benefici immediati per il clima, ma migliora anche la qualità dell’aria e concede tempo prezioso per lo sviluppo di tecnologie di decarbonizzazione più avanzate.

Test di Credibilità per l’Italia

Flavia Sollazzo, nella foto, Senior Director EU Energy Transition di EDF Europe, ha commentato duramente la situazione: “Questo è un test di credibilità per l’Italia. In un momento in cui è più urgente che mai intraprendere azioni rapide e misurabili per il clima, il mancato recepimento del regolamento UE sul metano invia un segnale sbagliato ai cittadini, al mercato e ai nostri partner energetici in tutto il Mediterraneo. L’Italia ha la possibilità di assumere un ruolo di primo piano nella decarbonizzazione dell’area euro-mediterranea ma per farlo deve prima mettere ordine in casa propria. Il governo deve agire rapidamente per attuare la legge e dimostrare di voler davvero garantire un futuro energetico più pulito e competitivo.”