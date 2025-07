L’Italia si posiziona in modo favorevole rispetto alla media europea per quanto riguarda l’inflazione a giugno 2025, distinguendosi per un tasso più contenuto. I dati recenti di Eurostat offrono uno spaccato interessante sull’andamento dei prezzi, evidenziando dinamiche diverse tra i Paesi membri.

Inflazione a giugno 2025: uno sguardo d’insieme

A giugno 2025, l’Italia ha registrato un tasso di inflazione su base annua dell’1,8%. Questo dato è inferiore sia alla media dell’Eurozona, che si attesta al 2,0%, sia a quella dell’Unione Europea, pari al 2,3%. Si tratta di una fotografia che mostra il nostro Paese in una posizione relativamente più stabile in termini di rincari, soprattutto se confrontato con la media generale del continente.

Variazioni mensili e annuali

Analizzando l’andamento nel breve periodo, si nota un leggero aumento generalizzato rispetto al mese precedente. In tutte e tre le aree considerate – Italia, Eurozona e Unione Europea – si è verificato un incremento di +0,1 punti percentuali rispetto alle cifre di maggio 2025. Questo indica un modesto, ma diffuso, rialzo dei prezzi su base mensile.

Un confronto più ampio con l’anno precedente rivela dinamiche differenti. Rispetto a giugno 2024, sia nell’Eurozona che nell’Unione Europea si osserva un calo dell’inflazione, rispettivamente di -0,5 e -0,3 punti percentuali. Questo suggerisce una tendenza al rallentamento dei rincari su base annua per la maggior parte dei Paesi membri. L’Italia, tuttavia, presenta un quadro diverso: rispetto al 0,9% registrato a giugno 2024, il tasso attuale dell’1,8% rappresenta un aumento di +0,9 punti percentuali. Ciò indica che, pur mantenendosi al di sotto della media europea, l’inflazione nel nostro Paese ha mostrato una risalita più marcata nell’ultimo anno.

I “virtuosi” e i Paesi con i rincari maggiori

I dati Eurostat mettono in luce anche le performance più estreme all’interno dell’Unione Europea. A giugno 2025, i tassi di inflazione più contenuti sono stati registrati a Cipro (0,5%), in Francia (0,9%) e in Irlanda (1,6%). Questi Paesi si distinguono per una maggiore stabilità dei prezzi, offrendo un benchmark interessante.

All’estremo opposto, i valori più elevati sono stati osservati in Romania (5,8%), Estonia (5,2%), Ungheria e Slovacchia (entrambe 4,6%). Queste nazioni affrontano sfide più significative in termini di controllo dell’inflazione, con tassi che superano di gran lunga la media europea e italiana.