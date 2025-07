Il gelato artigianale italiano, un’eccellenza che unisce agricoltura, artigianato e innovazione, è stato protagonista di un vertice istituzionale al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. L’incontro, presieduto dal Ministro Francesco Lollobrigida, ha visto la partecipazione di figure chiave della filiera, tra cui Carlotta Fabbri, Maestra dell’Arte della Gelateria Italiana, Presidente di UIF (Gruppo Prodotti per Gelato) e Digital Marketing & Sales Director di Fabbri 1905 (nella foto, un momento dell’incontro).

Il Ruolo Strategico del Gelato Artigianale

Il confronto ha riaffermato il ruolo strategico del gelato artigianale quale espressione autentica del Made in Italy. Durante l’incontro, sono stati presentati due nuovi gusti, realizzati esclusivamente con ingredienti 100% italiani, a sottolineare il legame profondo con il territorio e la qualità della materia prima nazionale. Questa iniziativa evidenzia l’impegno del settore nel valorizzare la filiera agricola italiana e nel promuovere l’innovazione nel rispetto della tradizione.

Formazione e Sviluppo: Il Contributo di Fabbri 1905

Un punto cruciale della discussione ha riguardato la formazione e il ricambio generazionale nel comparto. Su questo fronte, Fabbri 1905 si distingue per un impegno storico, concretizzato da iniziative come la Fabbri Master Class, attiva dal lontano 1997. L’importanza di investire nella formazione di nuove figure professionali è stata riconosciuta come essenziale per la continuità e lo sviluppo futuro di un settore che rappresenta un vero e proprio patrimonio economico e culturale del Paese.

Lady Amarena 2025: Il Talento Femminile in Primo Piano

L’occasione al Ministero è stata anche il contesto ideale per un annuncio di rilievo: l’apertura ufficiale delle iscrizioni a Lady Amarena 2025. Si tratta del concorso internazionale Fabbri dedicato al mondo della miscelazione, che si propone di premiare il talento, la passione e la visione delle donne nel settore del beverage, offrendo una vetrina importante per le professioniste del settore.