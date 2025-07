Google accelera sull’intelligenza artificiale generativa destinata ai consumatori, introducendo una nuova e avanzata modalità di ricerca web. Questa innovazione, per ora disponibile solo negli Stati Uniti e per gli abbonati ai piani Google AI Pro e AI Ultra, permetterà agli algoritmi di agire in autonomia per conto degli utenti.

L’IA al Servizio della Ricerca Aziendale

Quando un utente effettuerà una ricerca su Google relativa a un’attività commerciale, verrà visualizzato un avviso che consentirà all’intelligenza artificiale di raccogliere informazioni in autonomia. Il cuore di questa funzionalità è un chatbot vocale che contatterà telefonicamente la struttura – dai negozi agli alberghi – per acquisire i dati necessari. L’obiettivo è produrre un report dettagliato da inviare al cliente via email o SMS.

Google ha fornito alcuni esempi pratici dell’applicazione di questa tecnologia, come la possibilità per l’IA di ottenere i prezzi per la toelettatura di animali o i costi di una lavanderia a secco. La piattaforma garantisce piena autonomia alle aziende: qualsiasi tipologia di azienda, con un profilo professionale su Google, può attivare o disattivare il servizio, di fatto rifiutandosi di interagire con l’IA.

Integrazione Tra Gemini e Duplex

Il sistema si fonda sull’integrazione tra Gemini, il chatbot di Big G, e la tecnologia Duplex, presentata per la prima volta nel 2019 con una demo che mostrava un chatbot vocale capace di prenotare tavoli nei ristoranti o appuntamenti dal parrucchiere.