Fitch Ratings ha ribadito la propria fiducia in Credito Emiliano S.p.A. (Credem, nella foto il direttore generale Angelo Campani), confermando il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) a ‘BBB’ con Outlook positivo e il Viability Rating (VR) a ‘bbb’. La decisione dell’agenzia di rating riflette la robustezza e la stabilità della banca in un contesto economico in evoluzione.

Qualità dell’Attivo e Vantaggio Competitivo

I rating assegnati a Credem si basano su pilastri fondamentali. In primo luogo, la qualità dell’attivo superiore alla media rappresenta un fattore chiave. A ciò si aggiunge un modello di business diversificato, che Fitch considera un “chiaro vantaggio strategico e competitivo in Italia”. Questo approccio permette a Credem di operare con maggiore resilienza e di cogliere opportunità in diversi segmenti di mercato.

La valutazione positiva è ulteriormente supportata dalla prudente politica di credito e di gestione del capitale adottata da Credem, elementi che contribuiscono a una solida posizione finanziaria. Infine, la stabile struttura dei depositi garantisce alla banca una base di finanziamento affidabile, riducendo i rischi di liquidità.

Outlook in Linea con il Sovrano e Migliori Prospettive per le Banche Italiane

L’Outlook positivo sui rating di Credem è strettamente correlato a quello del rating sovrano italiano (‘BBB’/Positivo) e al rating ‘bbb’ attribuito da Fitch al contesto operativo italiano. Questa correlazione evidenzia una percezione di miglioramento delle condizioni macroeconomiche e del settore bancario nel Paese. La conferma dell’Outlook positivo riflette, inoltre, le migliori prospettive commerciali e finanziarie che si stanno delineando per le banche italiane, in un quadro di ripresa e maggiore stabilità.

Dettaglio dei Rating Confermati

Di seguito, il riepilogo dei rating di Gruppo Credem confermati da Fitch: