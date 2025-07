La produzione nel settore delle costruzioni ha registrato a maggio 2025 una flessione congiunturale sia nell’Eurozona che nell’Unione Europea, pur mantenendo un andamento positivo su base annuale. È quanto emerge dalle prime stime diffuse da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea.

Flessione Mensile dopo un Aprile Vivace

A maggio 2025, la produzione destagionalizzata nel settore delle costruzioni è diminuita dell’1,7% nell’area euro e dell’1,3% nell’UE rispetto al mese precedente. Questa contrazione segue un aprile particolarmente dinamico, che aveva visto la produzione crescere del 4,3% nell’area euro e del 3,5% nell’UE. La flessione di maggio potrebbe essere interpretata come un assestamento dopo il forte rialzo del mese precedente, riflettendo una normalizzazione dei ritmi produttivi.

Crescita Sostenuta su Base Annua

Nonostante il calo congiunturale, il quadro generale per il settore delle costruzioni rimane positivo su base annua. A maggio 2025, la produzione è aumentata del 2,9% nell’area euro e del 2,7% nell’UE rispetto a maggio 2024. Questo dato sottolinea una solida crescita strutturale del settore, indicando una ripresa duratura che va oltre le fluttuazioni mensili. La performance annuale suggerisce un mercato resiliente, in grado di generare valore anche in un contesto economico variabile.