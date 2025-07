La presentazione di Cheese 2025 a Bra (Cuneo) si concentra sul tema attuale delle linee guida ministeriali relative al controllo dell’Escherichia coli. Normative che Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, considera eccessivamente rigide, avvertendo: “Se questi prodotti venissero a mancare, non sapremmo come preservare la nostra identità piemontese”.

Durante l’intervento, Petrini ha rivolto un appello all’assessore regionale all’Agricoltura, Paolo Bongioanni, presente sul palco, affinché la Regione diventi un “portabandiera di questa filosofia” volta a proteggere i piccoli produttori. “Quest’anno Cheese sarà l’agorà per discutere di queste tematiche”, ha aggiunto, aprendo comunque alla possibilità di etichette che forniscano avvisi per le categorie vulnerabili: “Ci preoccupiamo della salute dei cittadini, se è necessario fare un’etichetta, si faccia, ma con trasparenza”.

Riguardo al latte crudo, ha sottolineato come siano stati conquistati interi territori, citando il caso degli Stati Uniti. Con l’applicazione rigida delle nuove normative, “i prodotti francesi che non rispettano le linee guida potrebbero invadere il mercato, mentre i nostri tesori sarebbero costretti a tornare indietro poiché non possono sostenere i costi necessari”.