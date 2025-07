Bologna ha completato l’installazione dei suoi ormai celebri alberi in vaso in diverse piazze del centro storico. L’ultimo posizionamento è avvenuto in Piazza della Mercanzia, dopo che le piante avevano già raggiunto Piazza del Nettuno, Piazza Re Enzo, Piazza Galvani, Piazza del Francia e Piazza de’ Celestini. L’iniziativa, come spiegato dal Comune, risponde alla necessità di aumentare le zone d’ombra nelle aree più frequentate del centro, a seguito della prolungata allerta caldo. Una soluzione temporanea, dato che a fine settembre queste stesse piante verranno piantumate nei giardini scolastici dei nidi e delle scuole d’infanzia della città, confermando così un destino più duraturo per questi “polmoni verdi” provvisori.

Extinction Rebellion e la “ribellione” verde: tra poesia e polemiche

Non è passata inosservata l’iniziativa, che ha subito attirato l’attenzione del gruppo ambientalista Extinction Rebellion. Gli attivisti hanno “visitato” gli alberi, lasciando poesie nei vasi e “adottando” simbolicamente un alberello, ribattezzandolo “Ribellione”. Questo sarà monitorato fino alla sua piantumazione definitiva, in adesione alla campagna mediatica lanciata da Hansy Lumen. Le azioni di Extinction Rebellion, come annunciato in una nota, continueranno nelle prossime settimane, con un duplice obiettivo: affermare che gli alberi sono esseri viventi e denunciare le contraddizioni e il presunto greenwashing dell’attuale amministrazione comunale.

Gli attivisti, infatti, pur riconoscendo il potere refrigerante degli alberi, sottolineano che questo è efficace solo se le piante sono “sane e piantumate in terra e non certo se sono poggiate in un vaso su lastroni di porfido rovente“. Un punto cruciale della loro critica riguarda la presunta incoerenza delle politiche comunali.

Le domande scomode degli ambientalisti all’amministrazione

Extinction Rebellion pone interrogativi diretti al sindaco Matteo Lepore: “perché dal 2022 ha fatto abbattere gli alberi della fascia boscata, attorno al Passante, nonostante l’opera fosse ancora in stallo?”. E ancora: “perché si continua con i tagli indiscriminati? Perché si continuano a pensare progetti che prevedono abbattimento di alberi sani com’è successo con il parco don Bosco, con il nodo di Rastignano, come succederà per la caserma Sani, per piazza dell’Unità, per il Lazzaretto e da ultimo con il giardino di San Leo? Per quale motivo il Bilancio arboreo è fermo al 2021?”.

L’appello degli attivisti è chiaro e accorato: “Chiediamo che la crisi climatica venga trattata con la serietà che merita, infatti di caldo si muore. Chiediamo di stoppare ogni nuovo consumo di suolo e di fermare gli abbattimenti in San Leo. Chiediamo di sapere i numeri reali degli alberi presenti in città, di quelli piantumati e di quelli abbattuti. Chiediamo una rivoluzione verde, reale“. Un grido di allarme che mira a stimolare un cambiamento concreto nelle politiche ambientali della città.