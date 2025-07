È stato introdotto un contributo straordinario fino a 500 euro per coloro che, dopo un periodo di 18 mesi, hanno visto sospeso l’Assegno di inclusione. Questa misura è stata proposta tramite un emendamento del governo al decreto di sostegno dei settori produttivi, attualmente in fase di discussione al Senato.

Il testo dell’emendamento specifica: “In via eccezionale per l’anno 2025, al fine di potenziare le misure contro la povertà e l’esclusione sociale, ai nuclei familiari colpiti dalla sospensione per un mese del beneficio dell’Assegno di inclusione, dopo un utilizzo non superiore ai diciotto mesi, verrà riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo.” Questo importo sarà “non superiore a 500 euro” e sarà erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di inclusione, entro e non oltre il mese di dicembre.

Si stima che i nuclei familiari interessati da questo contributo straordinario siano circa 533 mila, in quanto potrebbero raggiungere la diciottesima mensilità entro ottobre 2025. Tuttavia, secondo le informazioni relative al reddito di cittadinanza, si prevede che circa il 5% di queste persone non presenterà domanda per il rinnovo dell’Adi. Pertanto, il numero potrebbe ridursi a circa 506 mila, come riportato nella relazione tecnica all’emendamento.

Se si applica a questi 506 mila l’importo dell’ultima mensilità percepita, che ha un limite superiore di 500 euro, e considerando un importo medio di 462 euro, si stima che l’onere complessivo per l’anno 2025 sarà di circa 234 milioni di euro.