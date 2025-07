Una partnership strategica nel cuore dell’automazione industriale è stata svelata oggi, con Lattice Semiconductor che annuncia la sua collaborazione con Mitsubishi Electric. I FPGA (Field-Programmable Gate Array) a bassa potenza Lattice CertusPro™-NX saranno ora il motore delle soluzioni Computerized Numerical Controller (CNC) di Mitsubishi Electric, promettendo di elevare gli standard di affidabilità ed efficienza energetica nelle fabbriche.

Un Annuncio Chiave al Lattice APAC Tech Summit

La notizia è giunta direttamente dal Lattice APAC Tech Summit di Tokyo, un evento che ha riunito i leader del settore per discutere le ultime innovazioni nel campo dei FPGA a bassa potenza. Mitsubishi Electric ha partecipato come relatore di spicco, sottolineando l’importanza di questa integrazione tecnologica. Oltre 150 clienti e partner della regione APAC, tra cui nomi di rilievo come Desay, Furukawa AS, Glory LTD, LIPS e NXP, hanno preso parte al summit, evidenziando l’ampio interesse per le soluzioni proposte da Lattice.

Precisione e Efficienza per l’Industria Moderna

Le soluzioni CNC di Mitsubishi Electric, già all’avanguardia nel settore, trarranno beneficio dalle capacità di interfaccia avanzate dei FPGA Lattice CertusPro-NX. Questa sinergia è destinata a garantire alta precisione, adattabilità e un’elaborazione efficiente in tempo reale. Tali caratteristiche sono fondamentali per una vasta gamma di applicazioni industriali, dall’automotive all’elettronica, passando per la costruzione di macchine, settori in cui l’ottimizzazione dei processi produttivi è cruciale per la competitività.

Le Voci dei Protagonisti: Visione e Obiettivi

Takahiro Mitsuya, nella foto, Vice Presidente di Japan Sales, Lattice Semiconductor, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione: “Siamo entusiasti di collaborare con Mitsubishi Electric per potenziare le sue soluzioni CNC e offrire migliore precisione ed efficienza nei loro processi produttivi. Insieme, forniamo esperienze di automazione degli impianti all’avanguardia con le nostre soluzioni FPGA che offrono le migliori efficienza energetica, larghezza di banda del sistema, affidabilità e il fattore di forma più piccolo della categoria, aiutando i produttori a rimanere competitivi in un’industria in rapida evoluzione”.

Dall’altra parte, Yutatsu Kanemoto, Senior Manager della NC Hardware System Section, Mitsubishi Electric Corporation, ha sottolineato il potenziale di questa integrazione: “Integrando la tecnologia innovativa FPGA a bassa potenza di Lattice, nota per le sue capacità di elaborazione ad alta velocità e feedback in tempo reale, con i solidi sistemi CNC di Mitsubishi Electric, siamo pronti a offrire ai nostri clienti prestazioni e affidabilità ineguagliate, per guidare il futuro della produzione intelligente”.