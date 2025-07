Si sono interrotte le trattative per un accordo quadro riguardante il personale della filiera Esselunga incaricato della consegna della spesa a domicilio. In seguito, è stato indetto uno sciopero nazionale dei driver per il 24 luglio. A comunicarlo è stata la Filt Cgil dell’Emilia-Romagna.

“Le negoziazioni per i diritti dei driver che si occupano della consegna della spesa a domicilio per Esselunga, dopo mesi di incontri e a causa di un atteggiamento dilatorio e di indisponibilità da parte delle aziende coinvolte, si sono bruscamente interrotte mercoledì scorso” ha spiegato il sindacato. “A fronte di tale situazione, la Filt Cgil non ha potuto fare altro che constatare l’indisponibilità delle controparti e avviare lo stato di agitazione dei lavoratori, dichiarando una prima azione di sciopero nazionale per giovedì 24 luglio, con un presidio previsto in quel giorno presso la sede di Esselunga in via Giambologna 1 a Limito di Pioltello.”

Il negoziato nazionale, prosegue il sindacato, “era finalizzato all’istituzione di un accordo quadro sui diritti e le tutele del personale della filiera Esselunga in appalto, addetto alla consegna della spesa a domicilio in tutta Italia. Negli scorsi mesi, in assenza di riconoscimenti economici e normativi per mansioni svolte ma non contrattualizzate, come la consegna ai piani, i lavoratori avevano già attuato mobilitazioni che comportavano la sospensione di quella parte del servizio, limitandosi alla consegna al piano strada.”

“Le imprese coinvolte sul piano regionale, Cap Delivery e Deliverit, che operano nei territori di Bologna, Parma e Modena, hanno dimostrato ancora una volta un atteggiamento poco rispettoso, presentandosi al tavolo negoziale con proposte minime, parziali e inaccettabili, negando la dignità dei lavoratori.”