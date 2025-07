Un investimento strategico e di lungo termine per la Puglia: questo il fulcro dell’incontro svoltosi a Bari tra Terna (nella foto, l’a. d. Giuseppina Di Foggia) e la Regione Puglia, incentrato sul Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale 2025-2034. La regione si conferma un hub energetico fondamentale, posizionandosi al secondo posto in Italia per volume di investimenti sulla rete elettrica, con 3,2 miliardi di euro stanziati per il prossimo decennio.

Terna ha illustrato i dettagli del Piano a Raffaele Piemontese, vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore al Bilancio, e a Serena Triggiani, Assessore all’Ambiente, insieme ai direttori e dirigenti dei Dipartimenti Sviluppo Economico e Ambiente e Paesaggio.

Programmazione Territoriale Efficiente e Obiettivi di Decarbonizzazione

Al centro delle discussioni, la Programmazione Territoriale Efficiente, un modello innovativo che mira a gestire in modo coordinato e sostenibile le crescenti richieste di connessione. L’obiettivo è garantire uno sviluppo sinergico degli impianti di generazione e/o consumo e delle opere di rete necessarie per il collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale, minimizzando i costi per il sistema e l’impatto delle infrastrutture sul territorio.

Il Piano prevede la realizzazione di opere strategiche volte a incrementare la sicurezza del sistema, la capacità di trasporto e l’integrazione delle fonti rinnovabili, contribuendo significativamente alla riduzione delle congestioni di rete e al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Visione a Lungo Termine e Potenziamento delle Interconnessioni

Il Piano di Sviluppo 2025-2034 offre una visione di lungo termine, affrontando le esigenze della rete e puntando allo sviluppo di infrastrutture innovative per incrementare la capacità di transito tra le sezioni di mercato e massimizzare lo scambio di energia. Gli interventi pianificati mirano a rafforzare la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale, promuovendo al contempo l’integrazione dei mercati grazie al potenziamento delle interconnessioni con l’estero.

Il sistema elettrico della Regione Puglia è caratterizzato da un sistema di trasmissione primario con due dorsali 380 kV tra Foggia e Galatina e altri elettrodotti 380 kV che collegano la rete pugliese a quelle delle regioni limitrofe e alla rete greca tramite il collegamento Gr.Ita.

Opere Chiave: Dorsale Adriatica e GR.ITA.2

Tra le principali opere previste in Regione spicca la Dorsale Adriatica, che collegherà Foggia e Forlì. Questa infrastruttura garantirà il rafforzamento del corridoio adriatico per i transiti di energia e permetterà un incremento sostanziale della capacità di scambio. L’elettrodotto in corrente continua (HVDC) consentirà una maggiore integrazione della capacità rinnovabile prevista nei prossimi anni, assicurando una rete più stabile, robusta e sostenibile.

Nell’ambito dei progetti di interconnessione, Terna ha avviato a ottobre 2023 la consultazione pubblica per il GR.ITA.2, il nuovo elettrodotto in corrente continua tra Italia e Grecia, i cui esiti sono stati presentati agli stakeholder a gennaio 2024. Il collegamento sarà composto da due cavi sottomarini di circa 240 km e una potenza fino a 1.000 MW tra l’approdo in Puglia (Melendugno) e l’approdo in Grecia (Tesprozia), e due elettrodotti terrestri in corrente continua di 50 km che uniranno la stazione di Galatina all’approdo di Melendugno.

Questo intervento consentirà la gestione in sicurezza dell’intera zona Sud e favorirà approvvigionamenti efficienti di energia, abilitando nuove risorse attraverso il coupling del mercato elettrico e mantenendo lo scambio di energia tra i due Paesi anche in presenza di manutenzioni.

Attualmente, Terna gestisce in Puglia oltre 4.000 km di linee di alta e altissima tensione e 61 stazioni elettriche.