Svas Biosana, nella foto l’a. d. Umberto Perillo, azienda quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella produzione di dispositivi medici per strutture sanitarie, ha finalizzato l’acquisizione del 51% di MEHOS. L’operazione, annunciata a fine giugno, vede Svas Biosana espandere la propria presenza nel settore attraverso una partnership strategica.

Dettagli dell’Acquisizione

Il controvalore dell’acquisizione ammonta a 0,9 milioni di euro, che saranno versati nell’arco di tre anni. A questa cifra si aggiunge un earn-out variabile legato al raggiungimento di specifici risultati economici (EBITDA) nei prossimi quattro anni. Per sostenere la crescita di MEHOS, Svas Biosana si è impegnata a erogare un finanziamento di 1 milione di euro entro tre anni. L’intera operazione, inclusa l’acquisizione e il finanziamento, sarà coperta con mezzi propri di Svas Biosana, sottolineando la solidità finanziaria dell’azienda.

Profilo di MEHOS

MEHOS, con sede ad Arese (MI), è una società attiva nella commercializzazione di dispositivi medici, con una particolare focalizzazione sul settore pubblico. Nel 2024, MEHOS ha registrato un fatturato di 5,6 milioni di euro e un EBITDA di 0,007 milioni di euro. La sua Posizione Finanziaria Netta al 2024 era negativa per 1,6 milioni di euro. Questa acquisizione rappresenta per Svas Biosana un’opportunità di rafforzare la propria rete distributiva e di penetrare ulteriormente il mercato dei dispositivi medici, in particolare nel segmento delle strutture sanitarie pubbliche.

Prospettive Future

L’integrazione di MEHOS nella struttura di Svas Biosana mira a creare sinergie e a potenziare la capacità di entrambe le aziende di rispondere alle esigenze del mercato. Il supporto finanziario offerto da Svas Biosana a MEHOS è finalizzato a stimolare la crescita e lo sviluppo della società acquisita, prevedendo un incremento delle sue performance economiche nei prossimi anni.