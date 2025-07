L’industria globale della schermatura automobilistica sta vivendo un periodo di notevole espansione, con una stima che la vede raggiungere i 34,5 miliardi di dollari entro il 2032. Questo dato emerge da un recente rapporto di Allied Market Research, che indica un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,7% tra il 2023 e il 2032. Nel 2022, il valore di mercato era già stimato a 21,9 miliardi di dollari, a testimonianza di una progressione costante.

Cos’è la Schermatura Automobilistica e Perché è Cruciale?

Ma cosa si intende esattamente per schermatura automobilistica? Si tratta dell’applicazione di diversi materiali e tecniche volte a proteggere i componenti e i sistemi elettronici dei veicoli da interferenze elettromagnetiche (EMI) e a radiofrequenza (RFI). Queste interferenze possono essere generate da svariate fonti, come il motore, il sistema di accensione dell’auto, o anche da sorgenti esterne come i trasmettitori radio.

Il processo di schermatura prevede l’utilizzo di materiali conduttivi, quali fogli metallici o rivestimenti conduttivi, per creare una barriera efficace che blocca o reindirizza le onde elettromagnetiche. L’obiettivo principale è prevenire le interferenze, garantendo il corretto funzionamento di sistemi elettronici cruciali all’interno del veicolo, inclusi i sistemi di comunicazione, navigazione e le funzioni di sicurezza. In sintesi, la schermatura automobilistica assicura un’operatività affidabile e ininterrotta dei componenti elettronici nell’ambiente complesso dell’auto.

Fattori Trainanti e Sfide del Settore

La crescita del mercato è alimentata da diverse dinamiche chiave. Tra queste, l’aumento della domanda per l’elettrificazione e la connettività nei veicoli, la diffusione dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e della guida autonoma, le stringenti normative sulle emissioni e l’ascesa dei veicoli elettrici (EVs). Questi elementi spingono l’innovazione e l’adozione di soluzioni di schermatura sempre più sofisticate.

Tuttavia, il settore deve affrontare anche delle sfide. I costi di produzione, la complessità del design e le considerazioni sul peso dei materiali rappresentano dei freni alla crescita. Nonostante ciò, l’accelerazione dell’elettrificazione e la diffusione degli EV, l’avanzamento della connettività e dei veicoli autonomi, e la crescente necessità di soluzioni per la conformità EMC (Compatibilità Elettromagnetica) apriranno opportunità lucrative per il mercato nei prossimi anni.

Rame Protagonista e Dominio del Segmento Passeggeri

Analizzando i materiali, il rame si conferma il materiale leader nel settore della schermatura automobilistica. Nel 2022, questo materiale ha rappresentato quasi un terzo del fatturato globale e si prevede che manterrà la sua posizione dominante, mostrando anche il CAGR più veloce, pari al 5,2%, dal 2023 al 2032. I fogli e i nastri di rame sono ampiamente utilizzati per creare schermi che avvolgono cavi, cablaggi e componenti elettronici, formando una barriera conduttiva che assorbe e reindirizza le radiazioni elettromagnetiche. Anche le tracce di rame sui circuiti stampati (PCB) agiscono come schermi, fornendo un percorso conduttivo per la messa a terra o l’assorbimento dei campi elettromagnetici indesiderati.

Per quanto riguarda i tipi di veicolo, il segmento passeggeri ha dominato il mercato nel 2022, contribuendo a oltre la metà del fatturato totale, e si prevede che manterrà la sua leadership con il CAGR più rapido del 4,9%. La transizione verso i veicoli elettrici e ibridi presenta nuove sfide legate alle interferenze elettromagnetiche, rendendo la schermatura robusta essenziale per proteggere i componenti ad alta tensione e garantire la sicurezza dei passeggeri. Inoltre, i veicoli moderni con i loro sistemi avanzati di infotainment, comunicazione e ADAS richiedono una schermatura efficace per prevenire interruzioni causate dalle interferenze.

L’Asia-Pacifico in Vetta e l’Importanza della Compatibilità Elettromagnetica

Dal punto di vista applicativo, la compatibilità elettromagnetica (EMC) ha rappresentato la quota maggiore del mercato nel 2022, generando oltre un quarto del fatturato globale, e si prevede che manterrà questa posizione. Questo è dovuto alla crescente importanza di gestire le interferenze elettromagnetiche e assicurare la corretta EMC all’interno dei veicoli. La crescita della schermatura per EMC è guidata dai progressi tecnologici, dalla crescente complessità dell’elettronica veicolare e dalle normative sempre più stringenti. Parallelamente, il segmento dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) mostrerà il CAGR più veloce, del 5,2%, nel periodo di previsione.

Geograficamente, la regione Asia-Pacifico ha detenuto la quota di mercato più alta in termini di ricavi nel 2022, rappresentando quasi la metà del mercato globale. Si prevede che manterrà la sua dominanza con il CAGR più elevato, del 5,2%. Questo è influenzato da fattori quali i progressi tecnologici, gli standard normativi, le preferenze dei consumatori, la crescita economica e le tendenze industriali. La significativa crescita economica di molti paesi asiatici ha portato a un aumento della domanda di veicoli, sia personali che commerciali, alimentando di conseguenza la richiesta di soluzioni di schermatura per garantire prestazioni e sicurezza dei veicoli.

Tra i principali attori del mercato si annoverano aziende come DANA LIMITED, 3M, ELRINGKLINGER AG, MARIAN, INC., SCHAFFNER HOLDING AG, PARKER HANNIFIN CORP, LAIRD TECHNOLOGIES, INC., TENNECO INC., TECH-ETCH, INC., HENKEL AG AND CO. KGAA e MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC. Queste aziende stanno adottando diverse strategie, come lanci di nuovi prodotti, collaborazioni e espansioni, per aumentare la propria quota di mercato e mantenere posizioni dominanti a livello regionale.