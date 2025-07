Il Consiglio di Amministrazione di SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI, la società benefit quotata su Euronext Growth Milan e leader nel packaging industriale in rafia di polipropilene, ha esaminato i ricavi gestionali al 30 giugno 2025. I dati, sebbene non ancora sottoposti a revisione contabile, mostrano una crescita significativa, attestandosi a 10,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 9,2 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2024. Escludendo l’effetto del contributo CONAI, che si annulla nel conto economico, i ricavi gestionali si posizionano a 10,1 milioni di euro, contro i 9,0 milioni del 30 giugno 2024.

L’E-commerce Traina i Risultati e le Categorie di Prodotto in Crescita

Il canale di vendita e-commerce si conferma un motore di crescita, mantenendo il trend positivo degli ultimi anni con un incremento del fatturato del 28% rispetto al 30 giugno 2024. Questa performance è stata accompagnata da un aumento dei ricavi nelle principali categorie di prodotto: i “big bags” hanno raggiunto i 7,5 milioni di euro (dai 6,8 milioni del 2024), mentre gli “small bags” sono passati a 1,5 milioni di euro (da 1,0 milione). Solo le “fertilizer bags” hanno mostrato una diminuzione, attestandosi a 0,4 milioni di euro rispetto ai 0,7 milioni del periodo precedente.

L’Indebitamento Finanziario Netto è salito a 0,8 milioni di euro, registrando un leggero aumento rispetto ai 0,5 milioni di euro del 31 dicembre 2024. È importante sottolineare che questo incremento include il pagamento di 0,5 milioni di euro a titolo di dividendi avvenuto a maggio 2025.

La Visione dei Vertici: Impegno e Innovazione

Luigi Franceschetti, nella foto, Presidente, e Luisa Franceschetti, Amministratore Delegato di Saccheria F.lli Franceschetti S.p.A. SB, hanno commentato congiuntamente i risultati, citando una massima di Rabindranath Tagore: “Non si può attraversare il mare semplicemente stando a guardare l’acqua.” Hanno poi aggiunto: “Nessuna frase rappresenta meglio il primo semestre 2025 della Vostra società. Esaminando i risultati di questo primo semestre 2025, constatiamo una crescita significativa, frutto dell’impegno quotidiano e di un approccio metodico. Abbiamo superato il milione di Euro di crescita rispetto al 2024, concentrandoci sui segmenti a maggiore potenziale. In particolare, il nostro canale e-commerce ha registrato un +28% di fatturato rispetto al primo semestre del 2024. Questo, unitamente all’operatività del nuovo sito internet dal 14 luglio, rientra nel piano di investimenti per il prossimo triennio, a conferma della nostra volontà di essere sempre all’avanguardia.”

Hanno proseguito evidenziando i contributi specifici: “Le vendite di Big Bags, segmento strategico per la nostra attività, sono incrementate di 820 mila euro. Anche gli Small Bags hanno contribuito positivamente con un aumento di 480 mila euro. Il secondo trimestre, con un +27% rispetto all’anno precedente, conferma la correttezza della direzione strategica intrapresa. La marginalità, altresì, si conferma positiva, a testimonianza di una gestione efficiente. Pur osservando dinamiche di mercato che portano al calo di alcuni prodotti, come i Fertilizer Bags, ciò rientra nella naturale stagionalità e nei cambiamenti del settore, che ci spingono a un costante adattamento. È prioritario che l’azienda mantenga la propria solidità operativa, che risponda efficacemente alle sfide e che la rotta strategica rimanga chiara: operare con diligenza, in modo collaborativo e con il massimo rispetto per le persone e per i clienti. A livello finanziario, la nostra posizione si conferma robusta: l’indebitamento finanziario netto, anche a seguito del pagamento dei dividendi a maggio, si attesta a circa 0,8 milioni di Euro.”

Prospettive Future: Innovazione e Solidità Operativa

I risultati del primo semestre 2025 riflettono un’azienda in movimento, che non si limita a osservare le dinamiche di mercato ma agisce con determinazione. L’impegno negli investimenti, come testimoniato dal nuovo sito web operativo dal 14 luglio, e la capacità di adattarsi ai cambiamenti del settore, pur mantenendo una gestione finanziaria robusta, delineano un percorso strategico chiaro. Saccheria F.lli Franceschetti continua a puntare sull’innovazione e sulla solidità operativa per affrontare le sfide future.