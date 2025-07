La proposta di bilancio avanzata dalla Commissione Von der Leyen sta sollevando forti preoccupazioni nel settore della pesca italiana. Coldiretti Pesca ha denunciato un drastico taglio ai fondi destinati alla filiera ittica, una mossa che, secondo l’associazione, rischia di “uccidere la pesca italiana”. La riduzione prospettata è ingente: dalle stimate 6,1 miliardi di euro a poco più di 2 miliardi, con una perdita netta del 67% delle risorse.

Un Tradimento Inaccettabile e Sacrifici Dimenticati

Questa decisione è stata definita da Coldiretti Pesca un “inaccettabile tradimento dopo i sacrifici e le misure imposte in questi anni alle imprese”. Un grido d’allarme che riecheggia la frustrazione di un settore già provato. Negli anni scorsi, la Flotta Italia ha dovuto affrontare le conseguenze di un “estremismo ambientalista lontano dalla logica”, unitamente all’aumento dei costi operativi. Questi fattori hanno già portato a una contrazione significativa, con la perdita di circa un terzo delle imbarcazioni e ben 18.000 posti di lavoro.

Dipendenza dall’Estero in Crescita e Concorrenza Sbilanciata

L’analisi di Coldiretti Pesca è netta: “Il risultato è che a causa del calo delle imbarcazioni e delle politiche comunitarie la dipendenza dall’estero per gli approvvigionamenti di pesce è passata nel giro degli ultimi quarant’anni dal 30% all’85%“. Questo dato evidenzia una crescente vulnerabilità del mercato ittico nazionale, sempre più esposto alle dinamiche dei mercati esteri.

Sostenibilità a Rischio e Futuro Incerto

La scelta di “ridurre al lumicino le risorse” rappresenta, per Coldiretti Pesca, “uno schiaffo ai sacrifici fatti dalle marinerie italiane nel segno della sostenibilità e della tutela degli stock ittici, che vengono ora di fatto cancellati”. La preoccupazione è che questi tagli possano compromettere gli sforzi compiuti per una gestione responsabile delle risorse marine, mettendo a repentaglio non solo l’economia del settore ma anche la salute degli ecosistemi. Il futuro della pesca italiana, un patrimonio di cultura e tradizione, appare ora più incerto di fronte a queste nuove sfide.