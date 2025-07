Cube Labs, un venture builder italiano quotato su Euronext Growth Milan e specializzato in tecnologie sanitarie, ha annunciato la nascita di ChromaPatch S.r.l. Questa nuova start-up è dedicata allo sviluppo di una tecnologia d’avanguardia per il monitoraggio intelligente e il trattamento delle ferite, con l’ambizioso obiettivo di combattere una delle sfide sanitarie più urgenti del nostro tempo: l’antibiotico-resistenza.

Un Dispositivo Spray Rivoluzionario dal Cuore Tecnologico Italiano

ChromaPatch intende portare sul mercato un innovativo dispositivo medico spray. Questo prodotto sarà capace di creare una pellicola protettiva sulla ferita e, cosa fondamentale, di rilevare tempestivamente la presenza di infezioni batteriche attraverso un feedback visivo. L’intento è chiaro: fornire uno strumento per contrastare l’abuso di antibiotici, un fattore chiave nella proliferazione della resistenza a questi farmaci.

La tecnologia alla base di questo progetto è brevettata e sarà concessa in licenza a ChromaPatch dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), uno dei principali centri di ricerca applicata in Europa. L’iter negoziale per l’opzione di licenza d’uso è già stato concluso positivamente, e la sottoscrizione del contratto seguirà la costituzione della start-up. ChromaPatch si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni applicabili a una vasta gamma di ferite, sia in contesti professionali come ospedali, ambulatori e RSA, sia nell’ambiente domestico.

La Visione di Cube Labs e la Collaborazione Strategica con IIT

Filippo Surace, nella foto, CEO e fondatore di Cube Labs, ha espresso con entusiasmo l’importanza di questa iniziativa: “Con ChromaPatch affrontiamo una delle sfide più rilevanti nella gestione delle ferite: la diagnosi precoce delle infezioni batteriche, elemento chiave per prevenire la diffusione dell’antibiotico-resistenza. Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) rappresentano una delle principali cause di complicanze, allungamento dei tempi di degenza e incremento della spesa sanitaria.”

Surace ha inoltre sottolineato il valore della partnership: “La nascita di ChromaPatch è il risultato di una collaborazione strategica con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), uno dei principali centri di ricerca applicata, riconosciuto per il suo approccio interdisciplinare e orientato all’innovazione tecnologica nei settori LifeTech, robotica, nanomateriali e scienze computazionali. La valorizzazione del know-how sviluppato in ambito pubblico attraverso modelli di trasferimento tecnologico avanzati, come quello di Cube Labs, conferma il valore strategico delle partnership pubblico-private per accelerare l’innovazione e generare impatto concreto nel sistema sanitario.”

Impegno per la Democrazia delle Scienze della Vita e Supporto Finanziario

La creazione di ChromaPatch segna un significativo passo avanti nella missione di Cube Labs di sostenere la ricerca scientifica e tradurla in soluzioni sanitarie concrete che migliorino la salute e il benessere dei pazienti. Questo si inserisce in un impegno più ampio per promuovere la democratizzazione del settore delle Life Sciences, rendendo la ricerca, le tecnologie e gli strumenti più accessibili a un pubblico sempre più vasto.

Cube Labs supporterà lo sviluppo della nuova società con un investimento minimo previsto di €150.000 nel biennio 2025-2026, detenendo inizialmente il 95% del capitale sociale. Di questa quota, il 35% sarà trasferito entro il 30 settembre 2025 ai soci inventori come riconoscimento del loro prezioso know-how e delle competenze tecnico-scientifiche apportate (17,5% alla Dott.ssa Gaia de Marzo e 16% alla Dott.ssa Annika Müsse). Un ulteriore 0,5% sarà assegnato a ciascun socio supportatore: l’Ing. Piera Giorgia Ciullo, l’Ing. Cristian Potenza e l’Ing. Vincenzo Tarentini.

Il restante capitale sociale (5%) è detenuto dall’Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi (INBB). Il versamento iniziale di Cube Labs in fase di costituzione ammonta a Euro 9.349, di cui Euro 6.000,00 come partecipazione diretta e Euro 3.349,00 a copertura del capitale sociale che sarà assegnato ai soci inventori entro il 30 settembre 2025.

INBB si impegna a supportare ChromaPatch fornendo assistenza nelle attività di informazione e formazione per la diffusione dei prodotti, e agevolando lo sviluppo di attività di ricerca e sviluppo attraverso accordi vantaggiosi. L’istituto collaborerà inoltre con altre unità di ricerca universitarie per partecipare a progetti di rilevanza nazionale, europea e internazionale, accelerando ulteriormente le attività di ricerca della start-up.

ChromaPatch beneficerà del supporto strategico, operativo e finanziario di Cube Labs, che si impegnerà a sostenere la crescita della tecnologia e della società, confermando il proprio ruolo di ponte tra la ricerca accademica italiana e il mercato globale.