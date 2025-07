MSC Crociere annuncia il rinnovo della sponsorizzazione con SSC Napoli anche per la stagione calcistica 2025/26, confermandosi Main Sponsor del club partenopeo. Per il terzo anno consecutivo, il logo della compagnia sarà presente sulla maglia ufficiale del Napoli, a testimonianza di una sinergia ormai consolidata tra due eccellenze italiane riconosciute a livello globale.

Una sponsorship che diventa strategia di branding globale

“Il legame tra MSC Crociere e SSC Napoli va ben oltre una semplice sponsorizzazione: è una connessione profonda con una città, una cultura e una passione che ci unisce da sempre”, ha dichiarato Leonardo Massa, nella foto, VP Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC. Il rinnovo rappresenta non solo una continuità operativa, ma una scelta strategica volta a rafforzare la visibilità del marchio in mercati chiave, facendo leva sull’appeal globale del calcio italiano.

Nuova divisa tra heritage e innovazione

Presentata ufficialmente nella giornata di ieri, la nuova maglia del Napoli incarna un equilibrio tra tradizione e modernità. Un design che punta a esaltare il senso di appartenenza e l’identità storica del club, allineandosi perfettamente con i valori condivisi con MSC: radici forti e visione internazionale.

Espansione MSC: nuove navi e nuovi mercati entro il 2030

Parallelamente al rinnovo della partnership sportiva, MSC Crociere prosegue nel proprio piano di crescita industriale. Con una flotta attuale di 23 navi, il gruppo ha annunciato l’ingresso di MSC World Asia nel 2026 e di MSC World Atlantic nel 2027. Inoltre, sono stati siglati due nuovi ordini per ulteriori unità della classe World, in consegna rispettivamente nel 2029 e nel 2030. L’operazione porta a sei il numero totale di navi World Class, rafforzando la posizione di MSC come terzo operatore crocieristico a livello globale.

Visione condivisa: eccellenza, identità, internazionalizzazione

La partnership tra MSC Crociere e SSC Napoli nasce da una convergenza di valori: passione, determinazione, identità territoriale e ambizione globale. Sostenere il Napoli significa per MSC portare con sé, in ogni porto del mondo, un simbolo dell’eccellenza italiana e dell’orgoglio partenopeo. Un messaggio coerente con la strategia di posizionamento premium del brand.