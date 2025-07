Mohawk Industries, Inc., gigante globale nel settore dei pavimenti, ha pubblicato il suo 16° rapporto annuale sull’impatto, evidenziando i notevoli progressi compiuti verso i suoi obiettivi di sostenibilità. Il rapporto illustra le nuove soluzioni di prodotto eco-compatibili e le iniziative a beneficio dei dipendenti, delle comunità e del pianeta, consolidando la posizione dell’azienda come leader nel settore.

Investire nel Futuro: La Visione del CEO Jeff Lorberbaum

Jeff Lorberbaum, Presidente e Amministratore delegato di Mohawk, ha sottolineato l’approccio strategico dell’azienda: “In Mohawk investiamo in ciò che funziona: soluzioni che riducono il nostro impatto ambientale, rafforzano la nostra attività e avvantaggiano i nostri clienti“. Ha poi aggiunto: “Progettiamo i nostri prodotti per ridurre le emissioni di carbonio, aumentare il contenuto di materiali riciclati, ottenere un design circolare e prolungarne la vita utile. La nostra missione è fornire prodotti eco-compatibili che siano esteticamente interessanti e ispirino architetti, designer, costruttori e, naturalmente, consumatori”.

Mohawk, leader mondiale nel settore dei pavimenti, offre una vasta gamma di prodotti residenziali e commerciali distribuiti in circa 180 Paesi, tra cui una selezione completa di articoli sostenibili in ceramica, moquette, materiali resilienti, laminati e legno, oltre a pannelli e isolanti.

Leadership Sostenibile: Prodotti All’Avanguardia e Impegno Globale

Malisa Maynard, Chief Sustainability Officer, ha evidenziato l’importanza del rapporto: “Per i nostri clienti, questo rapporto descrive in dettaglio l’impatto del nostro personale, dei nostri prodotti e dei nostri processi”. Ha inoltre affermato: “Presentiamo iniziative che dimostrano la nostra leadership in materia di sostenibilità insieme ai dati utilizzati per misurare i nostri progressi. Il rapporto sull’impatto mette in luce il nostro team globale e le azioni intraprese per migliorare il mondo in cui viviamo. Sono orgogliosa dell’importante lavoro che è stato svolto”.

Il rapporto sull’impatto 2024 di Mohawk mette in luce diversi punti chiave:

LEADERSHIP NEL SETTORE DEI PRODOTTI SOSTENIBILI

SolidTech® R , un pavimento impermeabile ad alte prestazioni, privo di PVC, realizzato con plastica riciclata monouso e pietra naturale.

, un pavimento impermeabile ad alte prestazioni, privo di PVC, realizzato con plastica riciclata monouso e pietra naturale. Collezioni di moquette in piastrelle Mohawk Group ispirate alla biofilia, che garantiscono una compensazione delle emissioni di carbonio superiore del 5% .

ispirate alla biofilia, che garantiscono una . Moquette PETPremier® , contenente fino a 63 bottiglie di plastica riciclate per metro quadrato .

, contenente fino a . Collezioni di piastrelle in ceramica North America , con oltre il 99% di materiale riciclato .

, con oltre il . Oltre ai miliardi di bottiglie di plastica riciclate, l’azienda ha riutilizzato quasi 1,5 miliardi di libbre di legno di scarto per pannelli truciolari e riciclato quasi 50 milioni di libbre di pneumatici usati per tappetini.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CARBONIO E CONSERVAZIONE DELLE RISORSE

Nel 2024, Mohawk ha superato l’obiettivo di intensità delle emissioni Scope 1, 2 e biogeniche con una riduzione del 30% rispetto al 2010, ottenendo il riconoscimento come uno degli “ America’s Climate Leaders “.

rispetto al 2010, ottenendo il riconoscimento come uno degli “ “. Consumo di energia rinnovabile aumentato del 117% , con un incremento del 53% dell’energia solare generata da pannelli sui tetti.

, con un incremento del generata da pannelli sui tetti. Intensità del prelievo idrico globale migliorata del 45% rispetto al 2010, con milioni di galloni di acque reflue riutilizzate o eliminate.

FORZA LAVORO AD ALTE PRESTAZIONI

Il 10,5% dei 41.900 dipendenti Mohawk in tutto il mondo lavora nell’azienda da almeno 25 anni, un fattore che contribuisce al riconoscimento come uno dei migliori datori di lavoro americani .

Mohawk in tutto il mondo lavora nell’azienda da almeno 25 anni, un fattore che contribuisce al riconoscimento come uno dei . Il tasso di incidenti registrabili a livello globale è diminuito di circa il 35% rispetto al 2010, grazie a iniziative di sicurezza e al coinvolgimento dei dipendenti.

Mohawk Industries continua a definire gli standard di sostenibilità nel settore dei pavimenti, dimostrando come l’innovazione e la responsabilità ambientale possano andare di pari passo con il successo commerciale.