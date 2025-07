L’Italia affronta una crescita preoccupante delle Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST), nonostante un’elevata consapevolezza generale e la disponibilità di strumenti diagnostici all’avanguardia. Un recente Report ‘Infezioni Sessualmente Trasmesse: Barriere e soluzioni della diagnosi precoce’, presentato a Roma alla Camera dei deputati, ha messo in luce una serie di dati allarmanti e ha proposto soluzioni concrete. L’iniziativa è stata promossa dall’on. Mauro D’Attis (Presidente dell’Intergruppo ‘L’Italia ferma l’AIDS’) e dall’on. Gian Antonio Girelli (Presidente dell’intergruppo parlamentare sulla ‘Prevenzione e riduzione del Rischio’).

Allarme Diagnosi Tardiva e Mancanza di Accesso

Secondo il report, sebbene l’87% della popolazione conosca le IST e l’80% sappia dell’esistenza dei test diagnostici, solo 3 persone su 10 ne hanno effettivamente fatto uno. Tra coloro che non si sono mai sottoposti al test, quasi la metà (48,1%) non saprebbe a quale struttura rivolgersi. Un dato ancora più critico è che il 90% dei casi di IST viene diagnosticato solo dopo che l’infezione è già avvenuta.

Pierangelo Clerici, presidente AMCLI, ha sottolineato l’ironia di questa situazione: “Il 90% dei casi diagnosticati sono successivi all’infezione avvenuta; nel restante 10%, i due terzi sono sulle donne che programmano una gravidanza e vogliono proteggere il feto. Eppure il sistema diagnostico è efficiente e diffuso capillarmente: entro 24 ore dalla raccolta del campione si può emettere un referto. Diventa paradossale non poter usufruire al massimo di queste potenzialità.” Clerici ha quindi chiesto alle istituzioni di farsi carico di questo problema di sanità pubblica che ha “importanti risvolti sociali”, proponendo “campagne di screening diffuse, un ruolo centrale del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta per prescrivere analisi o indirizzare verso uno specialista, un meccanismo di indagine all’ingresso negli ospedali”.

Sensibilizzazione e Formazione: Le Chiavi

Luca Bello, presidente SIMaST, ha evidenziato la necessità di un “grande lavoro di sensibilizzazione della cittadinanza”. Ha sottolineato l’importanza di rivolgersi “soprattutto ai più giovani con più chiarezza, a partire dalla scuola”. Al contempo, è cruciale che anche il personale sanitario sia adeguatamente preparato: “non solo gli infettivologi, ma anche ginecologi, dermatologi, medici di medicina generale, ostetriche, infermieri, farmacisti. Le IST possono arrivare in tanti contesti diversi, ed è importante che chiunque sia in prima linea con i pazienti sappia come riconoscerle, diagnosticarle e parlarne in modo corretto”.

Dati Preoccupanti e Sommerso delle IST

I dati di prossima pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) relativi al 2023 attestano un aumento complessivo delle IST del 9% rispetto al 2022 e del 17% rispetto al 2021. Barbara Suligoi, direttrice del Centro Operativo AIDS dell’ISS, ha spiegato: “Si assiste a una crescita continua rispetto al periodo precovid, a cui bisogna aggiungere un sommerso delle IST batteriche (clamidia, gonorrea, trichomonas) che ammonta al 25% di persone che hanno l’infezione”. Questo dato sale al 50% per la sifilide, indicando che molte persone infette sono asintomatiche e scoprono l’infezione solo tramite altri accertamenti.

Suligoi ha enfatizzato l’urgenza di una “maggiore capillarizzazione dei centri IST sul territorio, una formazione del personale sociosanitario, un rafforzamento dei centri del terzo settore come i check-point per arrivare a quelle persone che altrimenti più difficilmente andrebbero a fare il test”. Ha ribadito che una diagnosi precoce è fondamentale per avviare il trattamento e prevenire complicanze gravi, come l’impatto della sifilide sul sistema nervoso centrale o della clamidia sulla fertilità. Tutte le IST, ha ricordato, sono inoltre “associate ad un maggior rischio di HIV”.

Le Barriere alla Diagnosi Precoce

Il Report, coordinato da LS CUBE con il contributo di Hologic Italia, ha analizzato le criticità che ostacolano l’utilizzo dei test diagnostici per le IST attraverso due sondaggi anonimi: uno rivolto agli operatori sanitari e l’altro alla popolazione generale. L’analisi incrociata ha rivelato una forte convergenza sugli ostacoli principali:

Barriera culturale e stigma sociale: il timore del giudizio e della vergogna impedisce a molti di cercare aiuto. Mancanza di test gratuiti e informazioni inadeguate: la popolazione fatica a reperire test accessibili e chiare indicazioni. Poca chiarezza sul medico di riferimento: il 60% della popolazione identifica lo specialista (ginecologo/andrologo) come punto di riferimento, ma manca una figura predominante e un indirizzo chiaro. Insoddisfazione per le informazioni: quasi il 60% della popolazione si dichiara insoddisfatta delle informazioni ricevute sulla salute sessuale, e il 90% ritiene che non si parli a sufficienza di IST a nessun livello.

Raccomandazioni per il Futuro

Partendo da queste evidenze, un Focus Group multidisciplinare (composto da esperti come Luca Bello, Pierangelo Clerici, Nicoletta Orthmann e Eugenio Di Brino) ha elaborato raccomandazioni mirate per contenere la diffusione delle IST e migliorare la salute pubblica e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Le quattro direttrici principali sono: