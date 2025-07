Dal 1° agosto, le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti subiranno un aumento significativo dei dazi, pari al 30%. Questa decisione unilaterale, descritta come “brutale” e priva di mediazione diplomatica, sta scuotendo le fondamenta del Made in Italy, esponendo imprese e lavoratori a una potenziale nuova ondata di crisi.

L’Allarme di Federcontribuenti

A lanciare l’allarme è Federcontribuenti, che non esita a definire questa mossa non come semplice politica commerciale, ma come un “attacco frontale al nostro sistema produttivo”. L’associazione sottolinea come l’amministrazione statunitense stia incassando miliardi in dazi – quasi 100 nei primi sei mesi del 2025 – mentre l’Italia rischia di pagare un prezzo altissimo in termini economici, occupazionali e strategici. Federcontribuenti denuncia con forza il “silenzio assordante dell’Europa”, lanciando un appello urgente a tutte le istituzioni italiane ed europee affinché reagiscano con “forza, lucidità e tempestività”. L’Italia, ricordano, esporta annualmente oltre 30 miliardi di euro di beni verso il mercato statunitense.

I Settori Più Colpiti

I settori vitali per l’economia italiana, come l’agroalimentare, la moda, la meccanica, l’arredamento e l’automotive, stanno già registrando segnali preoccupanti. Si parla di cancellazioni di ordini, contratti congelati e interruzioni delle catene del valore. Questi non sono allarmi teorici, avverte Federcontribuenti, ma “intere filiere stanno entrando in crisi”, con dirette ricadute sull’occupazione e sul PIL nazionale.

Una Vera e Propria Guerra Commerciale

Secondo Federcontribuenti, la situazione va ben oltre un semplice aggiustamento tariffario. Ci troviamo di fronte a una “vera e propria guerra commerciale”. L’obiettivo degli Stati Uniti, prosegue l’associazione, sembra essere quello di “ridimensionare deliberatamente la competitività europea”, con il Made in Italy come “primo bersaglio”. Per questo motivo, sono necessarie “risposte immediate, coordinate e incisive”. L’associazione conclude che “il tempo delle analisi è finito. Il Governo italiano deve attivare strumenti straordinari a tutela delle imprese, pretendere contromisure da parte dell’Unione Europea e sostenere i territori colpiti. Perché ogni giorno di inazione è un giorno perso, ed ogni ritardo è una sconfitta annunciata”.