I listini borsistici sono in crescita in Asia e nel Pacifico, mentre continuano le trattative sui dazi con gli Usa in attesa della scadenza del 1° agosto annunciata dal presidente Donald Trump. Tokyo ha registrato un aumento dello 0,6%, Taiwan dello 0,31%, Seul dello 0,02% e Sidney dello 0,9%. Rimangono aperti i mercati di Hong Kong (+0,19%), Shanghai (+0,31%), Mumbai (-0,11%) e Singapore (+0,52%). I future per l’Europa e per Wall Street mostrano segnali positivi in attesa di una serie di dati macroeconomici americani.

Il dollaro si è rafforzato, scambiandosi a oltre 0,86 euro, a 148,76 yen e a quasi 0,75 sterline. Il Bitcoin mostra poche variazioni a 118.400 dollari, mentre il prezzo dell’oro registra una flessione (-0,17% a 3.329,18 dollari l’oncia). Al contrario, il greggio (Wti) guadagna lo 0,18% a 66,49 dollari al barile, così come il gas naturale, che aumenta dello 0,26% a 34,9 euro al MWh.

Nel mercato di Tokyo, i titoli dei produttori di semiconduttori come Lasertec (-4,6%), Advantest (-0,64%) e Tokyo Electron (-0,45%) hanno subito perdite, risentendo della situazione legata ai dazi. Al contrario, i titoli dei grandi esportatori come Sony (+2,63%), Sharp (+2,04%), Panasonic (+0,87%) e Toyota (+0,84%) hanno mostrato una crescita, beneficiando del calo dello yen rispetto al dollaro.