Un’importante manovra nel settore turistico-alberghiero italiano vede Xenia Hotellerie Solution, nella foto l’a. d. Ercolino Ranieri, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in servizi di ospitalità, muovere un passo significativo verso l’espansione. L’azienda ha infatti sottoscritto una proposta vincolante di acquisto che mira ad acquisire rami strategici del Gruppo Italica Turismo. Questa operazione include sia il comparto alberghiero che quello del tour operator incoming, settori chiave per la filiera turistica.

Nel Dettaglio dell’Operazione

L’accordo proposto da Xenia Hotellerie Solution include l’acquisto di quattro hotel a 4 stelle, strategicamente posizionati in alcune delle più apprezzate località turistiche italiane. Si tratta dell’Hotel Bellamonte di Predazzo (TN), del Garden Area di Roma, del Sighientu di Quartu Sant’Elena (CA) e de La Tonnara di Bonagia di Valderice (TP). A questi si aggiunge il tour operator incoming Italica DMC, specializzato in destinazioni di grande richiamo come il Lago di Garda, il Trentino Alto Adige, la Sardegna e la Sicilia. Questa acquisizione, se finalizzata, permetterà a Xenia di rafforzare significativamente la sua presenza e offerta in aree chiave del turismo nazionale.

Un Contesto Particolare: La Composizione Negoziata della Crisi

L’operazione si inserisce in un contesto delicato per il Gruppo Italica Turismo. A partire dall’11 febbraio 2025, il Gruppo, ad eccezione della ramo Bellamonte S.r.l. (proprietaria dell’Hotel Bellamonte), ha avviato un piano di risanamento attraverso una Composizione Negoziata della Crisi. Questo strumento è volto a favorire il superamento di situazioni di squilibrio economico o finanziario. Il completamento dell’acquisizione da parte di Xenia è subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni dal Tribunale competente, oltre alle consuete condizioni sospensive tipiche di transazioni di questa natura. Se le condizioni per il closing si confermeranno favorevoli, la definizione dell’operazione è prevista entro il prossimo autunno 2025.

Numeri e Prospettive Economiche

I rami d’azienda interessati dall’operazione mostrano dati economici rilevanti. Nel 2023, i ricavi dei due rami hanno raggiunto i 21,755 milioni di euro, basandosi sui dati di bilancio d’esercizio. Nel 2024, i dati gestionali della proprietà indicano un ulteriore incremento, con un fatturato attestato a circa 25,399 milioni di euro. Per finanziare questa operazione, Xenia Hotellerie Solution farà leva su linee di finanziamento già acquisite in precedenza, dimostrando una pianificazione finanziaria solida a supporto della sua strategia di crescita. Questa mossa potrebbe rappresentare un importante slancio per il turismo italiano, con l’integrazione di asset strategici in una realtà già ben consolidata nel settore dell’ospitalità.