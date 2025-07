Domani, Rovereto diventa la capitale italiana del tiro con l’arco. Prende il via ufficiale il 63° Campionato Italiano outdoor, un appuntamento che vedrà sfidarsi i migliori arcieri del panorama nazionale fino al 20 luglio. Le gare si terranno al Palakosmos, una struttura all’avanguardia che si conferma punto di riferimento per la disciplina, dopo aver ospitato solo due settimane fa i Campionati Italiani Para-Archery.

La Carica dei 900: Atleti e Obiettivi

Sulla linea di tiro sono attesi ben 900 arcieri provenienti da ogni parte d’Italia, in rappresentanza di 214 società. Il loro obiettivo è conquistare i prestigiosi tricolori di classe e assoluti nelle divisioni Arco Nudo, Compound e Ricurvo. Tra i partecipanti, spiccano anche gli azzurri che stanno affinando la preparazione in vista dei Campionati Mondiali di settembre in Corea del Sud, aggiungendo un ulteriore livello di prestigio alla competizione.

La gara più partecipata sarà quella del ricurvo, con 399 arcieri al via, seguita dal compound con 270 partecipanti e dall’arco nudo con 230 atleti. L’organizzazione dell’evento è curata dal Kappa Kosmos Rovereto, in collaborazione con il Comitato Fitarco Trento, il Comune di Rovereto e la Cassa Rurale Vallagarina.

Il Programma di Gara: Quattro Giorni di Emozioni

Il sipario si alza domani, giovedì 17 luglio, alle 8:45 con la cerimonia di apertura. Seguiranno le 72 frecce che assegneranno i titoli di classe giovanili Allievi e Ragazzi, con le relative eliminatorie e finali mixed team.

Venerdì 18 luglio sarà dedicato alle 72 frecce di ranking round per l’arco nudo (mattina) e il compound (pomeriggio), utili a incoronare i campioni di classe Juniores, Seniores e Master e a definire i tabelloni per i titoli assoluti individuali e a squadre.

La mattina di sabato 19 luglio vedrà in azione gli arcieri del ricurvo per lo stesso percorso, mentre nel pomeriggio si entrerà nel vivo con tutte le eliminatorie di ricurvo, compound e arco nudo.

Il gran finale è previsto per domenica 20 luglio, con i match validi per i tricolori assoluti. Si inizierà con l’arco nudo, per poi passare al compound e concludere con l’assegnazione dei titoli del ricurvo.

Dove Seguire le Gare: Live e in Sintesi

Per gli appassionati che non potranno essere presenti, tutte le quattro giornate di gara saranno trasmesse in live streaming su YouArco, il canale YouTube della Federazione Italiana Tiro con l’Arco. Una sintesi delle finali di domenica verrà inoltre mandata in onda nei prossimi giorni su Rai Sport, permettendo a un pubblico più ampio di godere delle fasi decisive della competizione.

I Campioni Uscenti: Chi Difende il Titolo

L’ultima edizione dei Tricolori Targa, svoltasi a Camaiore, fu condizionata dal maltempo, che costrinse gli organizzatori a interrompere le finali individuali. Per questo motivo, i titoli assoluti furono assegnati ex aequo:

Ricurvo maschile: Oro per Mauro Nespoli e Matteo Bilisari .

Oro per e . Ricurvo femminile: Vittoria per Loredana Spera e Roberta Di Francesco .

Vittoria per e . Compound: Titoli per Michea Godano e Roberto Sottile , e per Giulia Di Nardo e Anna Rocca .

Titoli per e , e per e . Arco Nudo: Successo condiviso tra Roberto Olivo e Alessio Noceti, e per Giulia Mantilli e Cinzia Noziglia.

Le sfide a squadre e mixed team si disputarono prima dell’interruzione. I campioni in carica a squadre sono: