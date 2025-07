La Sardegna si prepara ad affrontare l’estate 2025 con un piano antincendi boschivi (AIB) rafforzato, frutto di una nuova convenzione tra la Regione e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L’accordo, firmato dall’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, dal prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, dal comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Gianluca Cocco, e dal direttore generale della Protezione Civile Mauro Merella, mira a intensificare la prevenzione, il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi.

Un Piano Interforze per l’Estate a Rischio

“La convenzione – ha commentato Laconi – rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la prevenzione, il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi garantendo rapidità d’intervento in una stagione estiva che si preannuncia ad alto rischio per gli incendi boschivi”. Le parole dell’assessora sottolineano l’urgenza e l’importanza di questa intesa.

L’accordo definisce un articolato piano operativo interforze per fronteggiare incendi boschivi, rurali e in aree di interfaccia urbano-rurale sull’intero territorio regionale, rafforzando la collaborazione e la sinergia tra enti statali e regionali. La Regione Sardegna finanzia le attività previste con 1,6 milioni di euro, un investimento significativo per la sicurezza ambientale.

Potenziamento delle Squadre e Nuove Basi Operative

Tra i principali obiettivi della convenzione c’è il potenziamento delle squadre operative dei Vigili del Fuoco fino al 31 agosto. Questo si traduce nell’attivazione di 8 basi stagionali nei territori a maggior rischio: Pula, Castiadas, Arbus, San Teodoro, Orosei, Terralba, Valledoria e, per la prima volta, Carloforte. Quest’ultima aggiunta evidenzia un’attenzione particolare a zone precedentemente non coperte in modo stagionale.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco potenzierà la propria presenza con oltre 70 unità aggiuntive, dislocate nelle diverse basi stagionali e nelle sedi istituzionali, corrispondente a circa il 25% in più del dispositivo di soccorso sul territorio regionale. Un incremento notevole che mira a garantire interventi più rapidi ed efficaci.

Un altro aspetto cruciale dell’accordo è lo scambio strutturato di dati e informazioni operative, attraverso sistemi digitali interoperabili tra Vigili del Fuoco e strutture regionali. Questa innovazione punta a migliorare la comunicazione e la coordinazione in tempo reale durante le emergenze.