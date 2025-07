Piquadro, nella foto l’a. d. Marco Palmieri, l’azienda italiana nota per i suoi articoli di pelletteria e quotata su Euronext Milan, ha reso noti i dati di fatturato consolidato relativi ai primi tre mesi dell’esercizio 2025/2026, conclusosi il 30 giugno 2025. Il Gruppo ha registrato un fatturato di 36,8 milioni di euro, segnando un aumento del 2% rispetto ai 36,1 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.

Performance dei Marchi: Luci e Ombre

Analizzando la performance dei singoli marchi che compongono il Gruppo, si osservano andamenti differenziati. The Bridge ha mostrato una crescita robusta, con ricavi che hanno raggiunto circa 7,4 milioni di euro, in aumento del 5,7%. Anche la Maison Lancel ha contribuito positivamente, registrando vendite per circa 15,1 milioni di euro, un incremento del 6,4%. Il marchio Piquadro, invece, ha visto una leggera contrazione, con ricavi pari a circa 14,3 milioni di euro, in decremento del 3,9% rispetto al periodo precedente.

Andamento Geografico: L’Europa Guida la Crescita

Dal punto di vista geografico, il mercato italiano si conferma un pilastro per il Gruppo Piquadro, con un fatturato di circa 17,0 milioni di euro, che rappresenta il 46,1% del totale, e un incremento del 2,1%.

Il mercato europeo si distingue come il principale motore di crescita, con un fatturato di circa 19,3 milioni di euro, pari al 52,3% delle vendite consolidate, e un incremento significativo del 4,1%.

Discorso diverso per l’area extra europea, denominata “Resto del mondo”, dove il Gruppo ha registrato un fatturato di circa 0,6 milioni di euro, pari all’1,5% delle vendite totali. Qui si è verificato un decremento di circa 400 mila euro, attribuibile in gran parte alle dinamiche del mercato in tale area e, in particolare, alle chiusure dei negozi della Maison Lancel in Cin