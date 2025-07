Rimini, la regina dell’estate, e Venezia, la meta dei sogni, si confermano, per il secondo anno consecutivo, tra le destinazioni più colpite dall’overtourism secondo l’Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico (Icst), redatto dall’Istituto Demoskopika e rilasciato in anteprima. Seguono Livorno, Napoli, Milano, Trento, Roma, Verona e Trieste.

Nell’ambito dell’indice, si trovano a rischio “Alto” anche le provincie di Aosta, Firenze e Siena, dove la pressione turistica è significativa, provocando impatti notevoli sulle risorse locali. Al contrario, territori come Rieti, Benevento, Reggio Calabria, Isernia, Avellino e Campobasso continuano a rimanere ai margini del turismo di massa, con un sovraffollamento meno rilevante e effetti contenuti su infrastrutture e qualità della vita.

Tra gli indicatori dettagliati, i dati sulla densità e sull’intensità turistica sono particolarmente significativi, rivelando le aree con maggiore concentrazione di pressione antropica. Rimini e Venezia occupano le prime posizioni per densità turistica, registrando oltre 17mila e quasi 16mila presenze per chilometro quadrato, rispettivamente. Rimini detiene, inoltre, il primato nazionale per la produzione pro capite di rifiuti urbani legati al turismo, con 76,8 chilogrammi per turista, rispetto ai soli 0,5 chilogrammi di Benevento.

Per quanto concerne l’intensità turistica, che rappresenta il rapporto tra presenze e popolazione residente, al primo posto si colloca Bolzano, con quasi 69 turisti per abitante, seguita da Venezia con quasi 47 turisti per abitante. In fondo alla classifica si trovano Lodi, Avellino e Benevento.