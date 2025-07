Un passo avanti significativo nel panorama del delivery italiano è stato compiuto da Alfonsino, società quotata su Euronext Growth Milan e player di spicco nel servizio di order&delivery per i centri di piccole e medie dimensioni. L’azienda ha annunciato l’introduzione di una funzionalità che promette di ridefinire il modo in cui i consumatori accedono ai propri servizi.

La Nuova Funzionalità “Ordina Ora” su Google

La novità risiede nell’attivazione della funzione “Ordina ora” tramite Google Action Center, una piattaforma che permette agli utenti di eseguire azioni dirette dai risultati di ricerca. Questo significa, in pratica, che trovare il ristorante preferito o il negozio affiliato ad Alfonsino sarà ancora più semplice: basterà una ricerca su Google per visualizzare l’opzione di ordinazione online immediata. L’integrazione è destinata a migliorare l’esperienza utente, rendendo il processo di acquisto più fluido e accessibile. Per i partner e i ristoranti affiliati, l’apertura di questo nuovo canale rappresenta un’opportunità tangibile per aumentare la propria visibilità e raggiungere un pubblico più ampio.

Le Parole del Presidente di Alfonsino

Domenico Pascarella, Presidente e Chief Marketing Officer di Alfonsino, ha commentato l’iniziativa con entusiasmo, sottolineando la visione strategica dietro questa evoluzione. “Essere presenti direttamente su Google con il pulsante “Ordina ora” rappresenta per Alfonsino un’evoluzione naturale nel percorso di innovazione digitale che stiamo portando avanti”, ha dichiarato Pascarella. Ha inoltre evidenziato come questa mossa rafforzi “il legame tra i nostri affiliati e i loro clienti, semplificando al massimo il processo d’acquisto”. La direzione futura dell’azienda rimane chiara: “Continuiamo a investire in soluzioni che uniscono tecnologia e prossimità, mettendo al centro l’esperienza dell’utente e la valorizzazione delle attività locali”. Una dichiarazione che ribadisce l’impegno di Alfonsino nel supportare il tessuto economico locale attraverso l’innovazione tecnologica.

Un Beneficio per Consumatori e Attività Locali

L’introduzione di questa funzionalità non è solo un aggiornamento tecnologico, ma una mossa strategica che porta vantaggi concreti su più fronti. Per i consumatori, si traduce in maggiore comodità e velocità nel processo di ordinazione, eliminando passaggi superflui. Per le piccole e medie attività commerciali, spesso radicate in contesti locali, l’integrazione con un gigante come Google significa un’espansione significativa del proprio raggio d’azione, portando i loro prodotti e servizi direttamente sotto gli occhi di milioni di potenziali clienti. Questo rafforza l’idea che la tecnologia, se ben impiegata, può essere un motore potente per la crescita delle economie locali, facilitando la connessione tra domanda e offerta in un modo sempre più efficiente.