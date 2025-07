La costruzione del nuovo Policlinico Umberto I su viale dell’Università sembra ormai una certezza, portando grande ottimismo per il futuro della sanità romana e del campus universitario della Sapienza.

Il Nuovo Policlinico: Un Passaggio Decisivo

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nella foto, ha espresso grande ottimismo riguardo alla realizzazione della nuova struttura da 1.170 posti letto all’interno del sedime dell’attuale nosocomio. Questa soluzione fa tramontare definitivamente l’ipotesi di una costruzione a Pietralata, concentrando gli sforzi sull’area storica dell’Umberto I.

L’Attesa del Parere della Soprintendenza

La palla è ora in mano alla Soprintendenza Statale ai Beni Culturali, che deve esprimersi sulla rimozione di alcuni vincoli. “Abbiamo mandato alla Soprintendenza il parere sul nuovo progetto che a nostro avviso presenta tutte le caratteristiche positive,” ha dichiarato Rocca. Ha sottolineato come la nuova progettazione sia stata “fatta veramente bene” e abbia tenuto conto di tutte le indicazioni precedentemente fornite dalla Soprintendenza. La richiesta è stata ufficialmente avviata e la Regione sta lavorando “fianco a fianco con l’Agenzia del Demanio”.

Un Anniversario e una Speranza

Tra circa due mesi, la Sapienza Università festeggerà i 90 anni della Città Universitaria con un evento sotto la grande scalinata. Rocca ha espresso il desiderio che l’ufficialità per il nuovo Policlinico possa arrivare proprio in tempo per il 16 settembre. “Non conosco i tempi della Soprintendenza ma speriamo siano veloci,” ha aggiunto.

Il Sogno di un Campus Universitario d’Eccellenza

Se il progetto dovesse andare in porto, Rocca ha rivelato un suo “sogno nel cassetto”: unire le due ali, quella della Città Universitaria e quella del Policlinico Umberto I. L’idea è di realizzare un sottopasso su viale dell’Università, chiudere la strada e trasformare quel tratto di Roma in una “bellissima agorà universitaria che renderebbe la Sapienza il più bel campus universitario d’Europa.” Molti degli edifici rimanenti saranno trasformati in residenze universitarie e RSA, rendendo il luogo “pieno di vita”. Si immagina uno sbocco “con alberi e fontane in quello che oggi è viale dell’Università e domani potrà essere piazzale della Sapienza.”