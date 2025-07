Morgan Stanley ha annunciato risultati finanziari che evidenziano una performance robusta nel secondo trimestre del 2025, superando le aspettative degli analisti e consolidando un periodo di crescita costante. La banca d’investimento e i servizi finanziari hanno registrato un fatturato netto di 16,8 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 15 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto si è attestato a 3,5 miliardi di dollari, pari a 2,13 dollari per azione, un dato superiore alle previsioni di 1,96 dollari per azione e in crescita rispetto ai 3,1 miliardi di dollari, pari a 1,82 dollari per azione, del secondo trimestre 2024.

Questo andamento positivo conferma la capacità di Morgan Stanley di generare valore in diversi scenari di mercato. Il CEO Ted Pick (nella foto) ha commentato con soddisfazione: “Morgan Stanley ha registrato un altro trimestre positivo. Sei trimestri consecutivi di utili costanti – 2,02 dollari, 1,82 dollari, 1,88 dollari, 2,22 dollari, 2,60 dollari e 2,13 dollari – riflettono livelli di performance più elevati in diversi contesti di mercato”.

La Forza della Divisione Institutional Securities e la Crescita del Wealth Management

Uno dei pilastri di questa performance è stata la divisione Institutional Securities, che ha registrato un fatturato netto di 7,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 7 miliardi di dollari dell’anno precedente, e un utile ante imposte di 2,1 miliardi di dollari. Ted Pick ha evidenziato come: “Institutional Securities ha registrato solidità ed equilibrio tra le attività e le aree geografiche”. All’interno di questa divisione, si sono osservate dinamiche interessanti. I ricavi netti azionari hanno mostrato un incremento notevole del 23%, riflettendo una maggiore attività dei clienti e solidi risultati nel prime brokerage, in tutte le linee di business e le regioni. Anche i ricavi netti del reddito fisso sono cresciuti del 9%, principalmente grazie a risultati superiori nei prodotti macroeconomici, spinti da una maggiore attività dei clienti in un contesto di mercato più volatile, seppur parzialmente mitigati da minori risultati nelle materie prime.

Il settore dell’Investment Banking ha invece registrato un calo del 5% nei ricavi. Nello specifico, i ricavi da consulenza sono diminuiti a causa di un minor numero di operazioni di M&A completate. Al contrario, i ricavi da sottoscrizione azionaria sono aumentati, grazie a un incremento di follow-on, obbligazioni convertibili e IPO, mentre i ricavi da sottoscrizione obbligazionaria sono diminuiti per un minor numero di emissioni non investment grade.

Parallelamente, la divisione Wealth Management continua a rappresentare un motore di crescita significativo. Il CEO ha rimarcato: “Wealth continua a generare risultati, aggiungendo 59 miliardi di dollari di nuovi asset netti e 43 miliardi di dollari di flussi basati su commissioni. Il patrimonio totale dei clienti di Wealth and Investment Management ha raggiunto gli 8,2 trilioni di dollari”. Questo dimostra la capacità della banca di attrarre e gestire ingenti patrimoni, consolidando la sua posizione nel settore.

Prospettive e Allocazione del Capitale

A riprova della solidità finanziaria e della fiducia nelle future prospettive, la banca ha annunciato un aumento del dividendo trimestrale. Come affermato da Ted Pick: “Abbiamo annunciato un aumento del dividendo trimestrale in azioni ordinarie a 1,00 dollari per azione, con la flessibilità necessaria per impiegare capitale incrementale”. Questa decisione sottolinea non solo l’impegno di Morgan Stanley a remunerare i propri azionisti, ma anche la sua flessibilità strategica nella gestione del capitale in un ambiente economico in evoluzione.