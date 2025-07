Il settore degli eventi aziendali è proiettato verso una crescita esponenziale, con stime che lo vedono quasi quadruplicare il suo valore nel prossimo decennio. Un’analisi approfondita del mercato globale rivela tendenze significative e i fattori trainanti dietro questa espansione. Lo dice un report di Allied Market Research.

Un Mercato in Forte Ascesa: Numeri e Previsioni

Il mercato globale degli eventi aziendali, valutato a 207 miliardi di dollari nel 2021, è destinato a raggiungere l’impressionante cifra di 723,4 miliardi di dollari entro il 2035. Questa crescita è sostenuta da un tasso annuo composto (CAGR) del 6,9% dal 2024 al 2035. Questi eventi, che includono conferenze, seminari, fiere, programmi di incentivazione e riunioni aziendali, sono fondamentali per il raggiungimento di svariati obiettivi commerciali e professionali.

Le operazioni di questo settore sono vitali per la crescita di imprese, comunità e destinazioni turistiche. Tra gli eventi più diffusi si annoverano conferenze ed esposizioni, eventi aziendali e seminari, iniziative di pubbliche relazioni e raccolta fondi, performance musicali e artistiche, eventi sportivi, festival, fiere commerciali e lanci di prodotti. La chiave del successo, sottolinea l’analisi, risiede nella comprensione del pubblico e nella capacità di creare esperienze che generino un impatto emotivo.

I Motori della Crescita: Tecnologia e Infrastrutture

L’aumento della popolarità degli eventi aziendali e dei seminari, in particolare tra i giovani e gli individui di mezza età, è uno dei principali motori di questa espansione. Inoltre, le riunioni aziendali e i programmi di incentivazione offrono opportunità preziose per i fornitori di servizi aziendali a livello globale. Due componenti cruciali e più costose del settore sono la location e gli allestimenti, con i servizi audio e video che giocano un ruolo significativo nel successo complessivo di un evento.

La crescente penetrazione delle tecnologie digitali, favorita dallo sviluppo delle infrastrutture IT e delle telecomunicazioni, contribuisce in modo sostanziale alla domanda del mercato degli eventi aziendali. Le regioni sviluppate, come il Nord America e l’Europa, beneficiano di infrastrutture robuste e moderne che hanno un impatto positivo sull’espansione del settore MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) e degli eventi aziendali in generale. Si prevede che i piani di investimento della Commissione Europea per lo sviluppo infrastrutturale globale (digitale, trasporti, energia, sanità e istruzione) avranno un effetto benefico sulla crescita globale di questo mercato, enfatizzando lo sviluppo sostenibile.

L’Impatto del COVID-19 e la Rivoluzione Virtuale

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo significativo sul mercato degli eventi aziendali nel 2020. I lockdown imposti dai governi hanno portato alla cancellazione di quasi tutte le fiere, riunioni in presenza, convegni e seminari. Anche il drastico calo dei viaggi internazionali ha frenato la crescita del settore. Tuttavia, la pandemia ha accelerato una trasformazione: il segmento degli eventi virtuali ha registrato una crescita notevole nel 2021, grazie alla loro efficacia in termini di costi e scalabilità.

Segmentazione del Mercato e Tendenze Dominanti

Il mercato globale degli eventi aziendali è segmentato per tipo di evento, tipo di piattaforma, settore e regione. Per tipo di evento, le conferenze/seminari hanno dominato il mercato nel 2021, detenendo una quota del 52%. Questi eventi sono cruciali per stabilire e coltivare relazioni con clienti attuali e potenziali, oltre a motivare dipendenti e stakeholder.

Per settore, il comparto dell’Information Technology ha dominato la quota di mercato nel 2021 con il 33%, mentre il settore automobilistico è previsto crescere al CAGR più elevato dell’11,1% dal 2022 al 2031. Il rapido sviluppo dell’IT e l’interesse delle aziende in questo settore nel promuovere prodotti e servizi in modi innovativi sono fattori chiave.

Per tipo di piattaforma, gli eventi fisici hanno dominato il mercato nel 2021 con una quota del 57,5%. La presenza di numerose piccole e medie imprese e l’aumento degli eventi organizzati da grandi aziende hanno contribuito a questa crescita. Nonostante la crescita dei virtuali, gli eventi fisici rimangono cruciali per il team-building e il networking aziendale. Tuttavia, il segmento degli eventi virtuali è stimato registrare una crescita significativa, con un CAGR del 10,8% durante il periodo di previsione.

Dominio Regionale e Attori Chiave

Il Nord America ha dominato il mercato regionale nel 2021, detenendo una quota del 30%. Gli Stati Uniti hanno contribuito maggiormente a questa percentuale, anche se il Messico è previsto crescere rapidamente grazie all’aumento del reddito disponibile.

Tra i principali attori che guidano la crescita del mercato figurano 360 Destination Group, Access Destination Services, LLC, BCD Travel Services B.V., BI Worldwide, CWT, Cievents, Creative Group, Inc., ITA Group, Maritz Holdings, Inc. e Reed Exhibitions Ltd.