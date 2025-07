Napoli si prepara a sfoggiare un litorale ancora più accogliente. Partirà lunedì prossimo, 21 luglio, il nuovo servizio di pulizia degli arenili comunali, un’iniziativa affidata ad Asia Napoli e presentata con entusiasmo all’area della Rotonda Diaz, sulla celebre spiaggia Mappatella. Un segnale chiaro di attenzione per la risorsa mare, che assume un ruolo sempre più centrale nella visione cittadina.

La Presentazione Ufficiale e i Protagonisti

All’evento di presentazione del servizio, ribattezzato “Asia Sea”, erano presenti diverse figure istituzionali e dirigenziali. Tra questi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada, l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile Edoardo Cosenza. Per Asia Napoli, hanno partecipato l’amministratore unico Domenico Ruggiero e il direttore Affari generali e Sviluppo impianti Carlo Lupoli. Una presenza corale che testimonia l’importanza strategica attribuita a questa operazione.

Quindici Tratti di Costa Sotto la Lente d’Ingrandimento

Il nuovo servizio di Asia interesserà ben quindici tratti di costa cittadini, coprendo un’ampia porzione del litorale napoletano. Tra le aree coinvolte figurano nomi noti come Bagnoli, Gaiola, Marechiaro, Riva Fiorita, Spiaggia delle Monache, Palazzo Donn’Anna, Largo Sermoneta, Rotonda Diaz, Canalone, piazza Vittoria, via Nazario Sauro, Boccaperti, Pietrarsa e Vico I e Vico II Marina a San Giovanni a Teduccio. Un presidio capillare per garantire la massima fruibilità di queste aree

Un Servizio Adattato alle Stagioni

La frequenza degli interventi di pulizia varierà in base al periodo dell’anno. Fino al 31 ottobre, gli interventi saranno quotidiani, assicurando una costante cura durante la stagione più calda. Successivamente, dal primo novembre al 30 aprile, la pulizia sarà effettuata tre giorni alla settimana. Fanno eccezione alcuni punti ad alta frequentazione, come Rotonda Diaz, Largo Sermoneta, Canalone, piazza Vittoria e via Nazario Sauro, dove gli operatori di Asia saranno all’opera sei giorni su sette. Il servizio prevede un’ampia gamma di attività: dalla pulizia della spiaggia e delle aree pavimentate alla manutenzione del verde, dalla raccolta dei rifiuti abbandonati al cambio dei sacchetti nei cestini. Inoltre, dal primo al 31 ottobre, ogni martedì e sabato sarà garantito un servizio di supporto alle imbarcazioni spazzamare, con interventi a chiamata in caso di necessità.

Per l’esecuzione delle operazioni, Asia utilizzerà mezzi moderni ed efficienti: nella stagione estiva saranno impiegati quattro nuovi automezzi elettrici a pianale e una vettura di controllo. In inverno, i mezzi saranno due, con una vettura di controllo. Le squadre di lavoro saranno composte da otto operatori ecologici e un capo squadra nel periodo estivo, riducendosi a quattro operatori in quello invernale.

Le Voci dei Protagonisti: Visione e Impegno

“Vogliamo avere spiagge e arenili sempre puliti e fruibili da cittadini e turisti”, ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi durante la presentazione. Ha poi aggiunto: “Con le nuove attività di Asia realizziamo una visione integrata dei servizi di pulizia della città. Puntiamo a un presidio più attento e costante della pulizia dei nostri litorali durante tutto l’anno. È fondamentale proteggere e valorizzare in maniera ulteriore tutti gli spazi della nostra città. Il mare e il nostro litorale rappresentano una risorsa strategica e dobbiamo prendercene cura in modo adeguato e sempre più attento”.

L’assessore Vincenzo Santagada ha evidenziato la gestione coordinata: “Con l’affidamento della pulizia degli arenili ad Asia avviamo un servizio che consentirà una più coordinata gestione operativa sul territorio. Un intervento a 360 gradi che includerà anche l’ampia area costiera. Asia si doterà di risorse e strumenti specifici per interventi nei pressi del mare. Fondamentale è la continuità del servizio che sarà frequente durante tutto l’anno e che consentirà a cittadini e turisti di trovare spiagge curate e pulite ogni giorno. Come per altre scelte fatte sul territorio comunale e che stanno portando progressivi miglioramenti al decoro della nostra città, conta sempre sensibilizzare cittadini e visitatori, questa volta sull’importanza del nostro mare e delle nostre spiagge”.

L’assessore Edoardo Cosenza ha sottolineato l’importanza dell’affidamento temporaneo degli arenili al Comune: “Come Comune abbiamo avuto l’affidamento temporaneo degli arenili e quindi abbiamo affidato ad Asia la pulizia. L’azienda si è dotata subito di apparecchiature specifiche per tenere in perfetto ordine le spiagge libere di Napoli, alcune delle quali, come Rotonda Diaz, già attrezzate con pedane, docce, sdraio, ombrelloni e bagni chimici. Il servizio quotidiano di pulizia garantisce piena dignità a queste spiagge, ormai conosciute anche dai turisti”.

Infine, l’amministratore unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero, ha espresso la soddisfazione dell’azienda: “Dopo 25 anni di storia, finalmente Asia si occuperà anche degli arenili di Napoli. È una novità attesa e molto importante per la nostra azienda. Da sempre ci occupiamo della città e non potevamo non prenderci cura anche degli arenili e delle spiagge che sono una risorsa identitaria e strategica di Napoli. Per il servizio Asia Sea abbiamo messo in campo nuovi strumenti, mezzi elettrici innovativi e risorse ad hoc. Abbiamo programmato gli interventi secondo aree, afflusso ed esigenze stagionali. In questi anni abbiamo realizzato tantissimi progetti per la cura e il decoro della città raggiungendo risultati significativi. Oggi, oltre alle strade e ai quartieri, guardiamo al mare. Vogliamo dare ai cittadini e ai turisti una Napoli europea, pulita e fruibile in tutti i suoi spazi”.