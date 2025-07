Lottomatica, nella foto l’a. d. Guglielmo Angelozzi, il gigante italiano dei giochi, continua a godere della fiducia degli analisti finanziari. Kepler Cheuvreux ha recentemente rivisto al rialzo il target price del titolo, portandolo a 28,00 euro per azione dai precedenti 24,00 euro. Una mossa che rafforza la raccomandazione “Buy” e suggerisce un potenziale upside del 16% per gli investitori.

Perché l’ottimismo su Lottomatica?

L’incremento del target price si basa su aspettative solide per i risultati del secondo trimestre 2025. Gli analisti di Kepler Cheuvreux prevedono un fatturato in crescita dell’11% su base annua, raggiungendo circa 544 milioni di euro. Questa progressione è attribuita principalmente al forte slancio del settore online e alla resilienza delle performance nel retail e nel gaming tradizionale.

Anche l’EBITDA rettificato è visto in aumento, stimato a circa 196 milioni di euro, con un margine del 36,1%. Si tratta di un incremento di 200 punti base su base annua, frutto della leva operativa e delle sinergie che il gruppo sta implementando con successo.

Valutazione e prospettive future

Il nuovo prezzo obiettivo stabilito per Lottomatica, che indica il valore che gli analisti ritengono il titolo possa raggiungere, è il risultato di due fattori chiave: la rapida crescita dell’utile per azione (EPS) e l’accelerazione delle sinergie che il gruppo sta realizzando.

Gli specialisti del mercato sottolineano come la valutazione di Lottomatica sia particolarmente vantaggiosa. Il rapporto tra il prezzo delle azioni e gli utili (P/E) previsto per il 2026 è di 12,6 volte, un dato significativamente inferiore rispetto ai 14 volte dei suoi principali concorrenti. Questo significa che, a parità di utili, le azioni Lottomatica sono considerate più “economiche” rispetto alla media del settore.

In un periodo caratterizzato da incertezze economiche a livello globale, Lottomatica si distingue per la sua capacità di offrire una solida resistenza alle fluttuazioni del mercato. Questa sua caratteristica di “difensiva” la rende particolarmente interessante per quegli investitori che cercano stabilità e crescita, anche in contesti economici meno favorevoli.