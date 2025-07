Un evento culturale di grande risonanza sta animando la capitale britannica, dove i magnifici mosaici bizantini di Ravenna hanno trovato casa, seppur temporaneamente, presso l’Istituto Italiano di Cultura. Sotto la direzione di Francesco Bongarrà, si è inaugurata una mostra unica: non gli originali, bensì copie fedelissime e imponenti nelle dimensioni, realizzate negli anni ’50 del secolo scorso. Queste riproduzioni hanno una storia affascinante: furono create dagli stessi maestri mosaicisti che, dopo i devastanti danni della Seconda Guerra Mondiale, si erano dedicati al restauro delle opere originali.

Un Viaggio nel Cuore della Storia Ravennate

La mostra offre ai visitatori un’opportunità straordinaria di immergersi nel periodo d’oro di Ravenna, esplorando le bellezze di capolavori come il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero Neoniano e degli Ariani, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e la Basilica di San Vitale. Si tratta di riproduzioni dei particolari più preziosi delle opere ospitate nei monumenti della città, tutti dichiarati Patrimonio UNESCO. Queste opere, note per aver ispirato grandi come Dante e Byron, godono anche dell’ammirazione di figure di spicco come Re Carlo d’Inghilterra.

Inaugurazione e Dichiarazioni Istituzionali

L’inaugurazione della mostra, che sarà aperta al pubblico fino al 5 settembre, ha visto la partecipazione di personalità di spicco. A tagliare il nastro, il neo sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, affiancato dal vice Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Riccardo Smimmo, e dal Console generale britannico a Milano, Kassim Ramji. Il sindaco Barattoni ha sottolineato l’importanza dell’evento, affermando: “Questa mostra rafforza il dialogo tra Ravenna e Inghilterra dopo l’apertura del museo Byron e la visita dei Reali britannici in Aprile. Il dialogo di due città collegate dalla cultura che considerano libertà come valori condivisi”.

Smimmo e Ramji hanno evidenziato il profondo legame di Re Carlo con questi mosaici, ricordando la sua visita ad aprile in Italia, dove i ravennati lo hanno accolto con straordinario calore. A conclusione, Bongarrà ha espresso la sua soddisfazione: “Siamo felici di portare ancora una volta in Inghilterra un pezzo importante del bello infinito che abbiamo in Italia”.