L’Istat ha pubblicato i dati sul commercio estero italiano di maggio 2025, rivelando un quadro in cui le importazioni registrano una flessione congiunturale più ampia (-4,1%) rispetto alle esportazioni (-2,3%). Questa contrazione mensile dell’export interessa sia l’area UE (-1,7%) che quella extra UE (-3,1%).

Andamento Trimestrale e Annuale: Un Export in Contrazione

Nel trimestre marzo-maggio 2025, l’export si è ridotto dell’1,2% rispetto al trimestre precedente, mentre l’import ha segnato un calo più contenuto dello 0,7%. Su base annua, a maggio 2025, l’export diminuisce dell’1,9% in termini monetari e del 4,3% in volume. La flessione del valore dell’export è principalmente dovuta alla riduzione nei mercati extra UE (-4,6%), bilanciata in parte da un moderato incremento per quelli UE (+0,7%).

Anche l’import registra un calo tendenziale dell’1,7% in valore, con una diminuzione più marcata nell’area extra UE (-3,4%) rispetto a quella UE (-0,4%). In volume, le importazioni si riducono del 2,4%.

I Settori e i Paesi Protagonisti della Flessione

Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla flessione tendenziale dell’export spiccano gli articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti n.c.a. (-15,1%), i macchinari e apparecchi n.c.a. (-4,1%) e i computer, apparecchi elettronici e ottici (-15,9%).

Nonostante il calo generale, alcuni settori mostrano segnali positivi: le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici crescono del +39,0% su base annua, e i prodotti alimentari, bevande e tabacco registrano un +3,5%.

Sul fronte dei paesi, i maggiori contributi alla flessione dell’export nazionale provengono da Turchia (-22,5%), Cina (-22,6%), Regno Unito (-7,4%) e Paesi Bassi (-8,4%). Al contrario, Spagna (+15,6%), Svizzera (+9,2%) e Stati Uniti (+2,6%) forniscono i contributi positivi più ampi.

Bilancia Commerciale e Prezzi all’Importazione

Nel periodo gennaio-maggio 2025, l’export complessivo registra comunque una crescita tendenziale dell’1,6%. Questo è trainato dalle maggiori vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+38,8%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+5,0%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+7,3%) e metalli di base e prodotti in metallo, escluse macchine e impianti (+4,1%). Per contro, si rilevano diminuzioni significative nelle vendite di coke e prodotti petroliferi raffinati (-26,1%) e autoveicoli (-11,7%).

Il saldo commerciale a maggio 2025 si attesta a +6.163 milioni di euro, leggermente inferiore rispetto ai +6.377 milioni registrati nello stesso mese del 2024. Il deficit energetico è in miglioramento, pari a -3.458 milioni di euro, rispetto ai -4.018 milioni di un anno prima. Tuttavia, l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici si riduce da 10.395 milioni di maggio 2024 a 9.621 milioni di maggio 2025.

Infine, nel mese di maggio 2025, i prezzi all’importazione diminuiscono dell’1,4% su base mensile e del 3,0% su base annua.