C’è, in Oltrepò Pavese, un paesino che sembra uscito da un acquerello ottocentesco: Fortunago. 367 anime, raccolte attorno a un borgo che respira ancora il passo lento della civiltà contadina, i ritmi di una vita che ha il tempo di guardarsi negli occhi. Siamo a 482 metri sul livello del mare, tra Voghera e Varzi, dove l’aria ha già qualcosa di appenninico e le colline si arrotolano come onde di terra. Ebbene, Fortunago non deve la sua bellezza al caso né a una grazia concessa ma a una lunga fedeltà: come accade per certi volti, segnati dall’amore più che dal tempo, essa nasce da un’intenzione, da una memoria coltivata con pudore e orgoglio. Il 16 e 17 luglio 2025 torna Fortunago Enjoy, la manifestazione estiva che unisce gastronomia, musica e spettacolo. Quest’anno l’evento punta in alto: tentare l’ingresso nel Guinness World Records con la preparazione del “l’agnolotto più pesante del mondo”, un’impresa che coniuga tradizione locale e ambizione internazionale.

Un’idea di Danilo Nembrini

L’idea – visionaria, coraggiosa, quasi un sogno antico che si ostina a farsi presente – nasce dalla mano inquieta e generosa dello chef Danilo Nembrini, anima del ristorante Pineta, dove il silenzio delle colline si confonde con il profumo delle stagioni. Attorno a lui, la Pro Loco, i volontari, e un piccolo drappello di fedeli custodi del sapore: si fanno chiamare Palio dell’Agnolotto, e nel farlo si raccontano. Non è solo una sfida, non è soltanto una festa. È qualcosa di più intimo: un patto segreto con la propria terra, una fedeltà che sa di farina e memoria. È un modo per sentire la terra sotto i piedi, come se ogni passo fosse un ritorno. Il ricavato dell’evento – e qui la provincia si fa mondo – andrà a “Chicco per Emdibir”, organizzazione di volontariato impegnata a portare conoscenza e dignità in Etiopia e in Papua Nuova Guinea, attraverso le mani sapienti dei professori Giuseppe Bertoni e Vincenzo Tabaglio dell’Università Cattolica di Piacenza. Qui il cibo diventa ponte, il gusto si fa solidarietà. E per dare respiro universale all’iniziativa, sarà presente Suor Sandra Castoldi, missionaria in Terra Santa e collaboratrice del Patriarca Latino, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa. Una figura che, in silenzio e costanza, testimonia che non c’è cultura vera senza attenzione all’altro. A condurre la serata, il volto amico di Riccardo Ballerini, attore e regista; mentre la direzione artistica sarà firmata da Alessandro Porcella, presidente dell’Ente Nazionale Arte e Spettacolo: nomi che, nella loro semplicità, raccontano una qualità che non fa rumore, ma che resta. E infine, a dare la benedizione laica della notorietà, ecco Edoardo Raspelli, giornalista, critico gastronomico, spirito libero: uno che ha fatto della tavola una forma di racconto. Se fosse stato ancora tra noi Mario Soldati, camminando tra le stradine acciottolate di Fortunago, con il taccuino in tasca e il sorriso curioso di chi sa ascoltare, avrebbe trovato qui il pretesto perfetto per uno dei suoi racconti. Dove la cucina è cultura, la festa è memoria, e l’Italia – quella che conta – è ancora nei piccoli luoghi.