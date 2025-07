Con l’arrivo dell’estate, e la voglia di vacanze che ne consegue, un’ombra si allunga sui sogni di relax di molti italiani: le truffe ai danni dei viaggiatori. Un’indagine commissionata da Facile.it a EMG Different rivela dati allarmanti: nell’ultimo anno, oltre 9 milioni di italiani sono stati vittime o bersagli di tentativi di frode legati ai viaggi, per un danno economico complessivo che supera i 560 milioni di euro. Un fenomeno in crescita, che colpisce trasversalmente la popolazione, ma con una particolare predilezione per i più giovani.

Le Truffe Più Diffuse: Dalle Case Fantasma alle False Prenotazioni

La tipologia di raggiro più comune si conferma quella delle “case fantasma”, che negli ultimi dodici mesi ha mietuto quasi 5,4 milioni di vittime. La buona notizia, se così si può definire, è che due terzi di queste persone sono riuscite a scoprire l’inganno prima di partire. Per quasi 1,8 milioni di sfortunati, invece, la brutta sorpresa è arrivata solo una volta giunti a destinazione.

Ma le insidie non finiscono qui. Circa 851mila italiani (il 16,3% degli intervistati) hanno scoperto la loro camera d’albergo o struttura già occupata da altri, mentre circa 560mila viaggiatori si sono accorti, una volta arrivati, che la sistemazione prenotata era decisamente diversa rispetto a quanto promesso nell’annuncio. Di fronte a queste situazioni, solo il 15% è riuscito a ottenere un’alternativa, il 40% non ha avuto successo nel far valere le proprie ragioni con il proprietario, e circa 70mila persone hanno preferito abbandonare la struttura per cercarne un’altra.

Chi Sono le Vittime e Quali Canali Usano i Truffatori

Analizzando il profilo delle vittime, emerge che i giovani tra i 18 e i 24 anni sono i più colpiti, con una percentuale di truffe o tentativi di frode pari al 61%, ben superiore alla media nazionale del 28%. Questo potrebbe essere legato alla loro maggiore sensibilità alle offerte economiche molto vantaggiose, una leva spesso utilizzata dai malviventi.

I canali preferiti dai truffatori sono i portali di prenotazione vacanze (veri o falsi), utilizzati nel 53% dei casi. Non mancano le frodi sui social network (26,3%) e quelle che passano dai portali immobiliari o di annunci generalisti (20,1%). È importante notare, però, che il rischio non si limita al web: quasi 500.000 italiani hanno rischiato di cadere in trappola tramite il classico cartello di affitto.

Le case vacanza (39%) e i B&B (35%) sono le strutture più frequentemente oggetto di truffa, ma nessuna tipologia è immune. L’indagine rivela che in 1 caso su 4 la frode riguardava un hotel, e nel 18,5% dei casi un villaggio vacanza.

Truffe Oltre l’Alloggio: Biglietti, Escursioni e Noleggio Auto

Le frodi non si limitano alle strutture ricettive, ma si estendono ad altri servizi legati ai viaggi. Nell’ultimo anno, quasi 1,5 milioni di italiani hanno subito una truffa o un tentativo di frode durante l’acquisto di biglietti aerei. L’11% dei viaggiatori (pari a 3,7 milioni) è stato ingannato mentre prenotava un’escursione.

Un capitolo a parte merita il noleggio auto: quasi il 10% dei rispondenti ha dichiarato di essere stato vittima di una truffa o un tentativo di frode. In questo settore, oltre ai noleggiatori inesistenti, pesano problemi come condizioni contrattuali poco chiare, mancanza di trasparenza su franchigie e coperture assicurative, e addebiti ingiustificati per piccoli danni al veicolo.

Il Vademecum Anti-Truffa di Facile.it: Consigli per Viaggiare Sicuri

Per aiutare i viaggiatori a difendersi, Facile.it ha stilato un vademecum in cinque punti fondamentali: