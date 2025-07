Il Presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou Nguesso, ha incontrato ieri a Brazzaville l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, nella foto, per un approfondito confronto sulle numerose e diversificate attività che il gigante energetico italiano sta portando avanti nel Paese. All’incontro, che sottolinea la stretta collaborazione tra il Congo e Eni, hanno partecipato anche figure chiave come il Ministro degli Idrocarburi, Bruno Jean Richard Itoua, e il Direttore Generale della società di stato SNPC, Maixent Raoul Ominga.

Il Progetto Congo LNG e la Transizione Energetica

Durante il vertice, l’Amministratore Delegato Descalzi ha fornito al Presidente un aggiornamento dettagliato sull’andamento del progetto Congo LNG. Questa iniziativa, di fondamentale importanza, mira a valorizzare le ingenti risorse di gas del Paese attraverso l’utilizzo di innovativi impianti galleggianti di liquefazione. Grazie a Congo LNG, la Repubblica del Congo è ufficialmente entrata nel ristretto gruppo dei paesi esportatori di LNG (Gas Naturale Liquefatto). Con il completamento della Fase 1 del progetto, il Congo esporta già 1 miliardo di metri cubi all’anno. L’avvio della Fase 2, previsto nel quarto trimestre del 2025, è destinato a incrementare ulteriormente queste esportazioni, portandole a ben 4,5 miliardi di metri cubi all’anno, consolidando la posizione del Congo nel mercato energetico globale.

Bioraffinazione e Mobilità Sostenibile: Un Impegno Green

Oltre al gas, Descalzi ha informato il Presidente Sassou Nguesso sui progressi delle attività legate alla produzione di olio vegetale per la bioraffinazione. Queste iniziative permettono al Congo di contribuire attivamente alla filiera globale della mobilità sostenibile. L’avvio del primo agri-hub, con una capacità installata di 30 kilotonnellate all’anno di olio, e il significativo impegno nella meccanizzazione agricola segnano il passaggio di questo progetto a una fase industriale su larga scala. La produzione è sottoposta a rigorosa certificazione, in linea con i più stringenti criteri definiti dalla Direttiva Europea sui biocarburanti (Renewable Energy Directive, RED). Questa certificazione garantisce non solo la tracciabilità e la sostenibilità del processo produttivo, ma anche il rispetto della biodiversità, dei diritti umani e delle condizioni di lavoro.

Infrastrutture e Iniziative Sociali: Un Vasto Impegno sul Territorio

L’Amministratore Delegato di Eni ha inoltre informato il Presidente dell’avvio dei lavori di riabilitazione della linea di distribuzione elettrica da 220 kV che congiunge la città costiera di Pointe Noire alla capitale Brazzaville, e delle 9 relative sottostazioni. Questi interventi sono cruciali per consolidare l’affidabilità e la continuità della dorsale di alta tensione, assicurando così un’efficiente distribuzione elettrica tra il principale centro economico e la capitale.

Descalzi ha anche illustrato le attività di Carbon Offset, che dal 2024 hanno visto la distribuzione di oltre 60.000 fornelli tra Pointe-Noire e Brazzaville, consentendo a oltre 300.000 persone di accedere a sistemi di cottura migliorati. Infine, il Presidente e l’AD si sono confrontati sulle numerose iniziative di promozione dello sviluppo socio-economico delle comunità locali. Tra queste spicca il Progetto Integrato Hinda, che ha raggiunto 25.000 beneficiari in aree rurali con azioni mirate in ambito educativo, nell’accesso all’acqua e all’energia, nella diversificazione economica e nella salute. Non meno importanti sono le iniziative di supporto all’istruzione superiore, volte a rafforzare la formazione tecnica e professionale, e il Progetto Pescatori, che mira a rafforzare la catena del valore dei prodotti ittici per le comunità di Pointe Noire. Queste iniziative sono promosse da Eni nell’ottica della Just Transition e in stretta collaborazione con i Ministeri competenti e le autorità locali, in pieno allineamento con il Piano Nazionale di Sviluppo e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Eni vanta una presenza in Congo da oltre 50 anni ed è attualmente l’unica società impegnata nello sviluppo delle cospicue risorse di gas della Repubblica del Congo, fornendo anche gas alla Centrale Elettrica del Congo (CEC), responsabile del 70% della produzione di energia elettrica del Paese.