Un’operazione di rilievo nel panorama energetico europeo si è concretizzata ieri, con Edison (nella foto, l’a. d. Nicola Monti) che ha annunciato la chiusura della cessione della sua quota del 50% in ELPEDISON BV a Helleniq Energy Holdings SA. Questa mossa segna la fine di una joint venture di successo, durata oltre quindici anni, nel settore energetico greco.

I Dettagli dell’Accordo

Il closing di oggi fa seguito alla sottoscrizione del contratto di compravendita, che ricalca il Term Sheet concordato tra le parti. La decisione di porre fine a questa collaborazione paritetica in ELPEDISON, una società di diritto olandese che detiene l’intero capitale della greca Elpedison SA, era stata già approvata dal Consiglio di Amministrazione di Edison lo scorso 6 dicembre 2024. L’operazione ha un valore attuale che si attesta intorno ai 200 milioni di euro per il 50% del patrimonio netto, riflettendo una valutazione complessiva di circa 540 milioni di euro per il 100% dell’Enterprise Value.

Un Percorso di Successo congiunto

Per oltre un decennio e mezzo, la partnership tra Edison e Helleniq Energy (precedentemente nota come Hellenic Petroleum) attraverso ELPEDISON ha rappresentato un modello di collaborazione proficua nel settore energetico ellenico. L’azienda ha operato con successo nel mercato greco, contribuendo alla fornitura di energia e allo sviluppo delle infrastrutture. La decisione di Edison di uscire da questa joint venture rientra in una strategia di riorganizzazione del proprio portafoglio asset, focalizzando le risorse su altre aree di sviluppo e investimento.

L’operazione non solo riflette un cambiamento nella struttura azionaria di una delle principali società energetiche greche, ma evidenzia anche la dinamicità del mercato dell’energia in Europa, con attori che continuano a ridefinire le proprie presenze e strategie in risposta alle mutate condizioni economiche e di mercato.