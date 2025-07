Negli annali della politica commerciale internazionale, pochi accordi riescono a catturare l’attenzione e a ridisegnare gli equilibri come quello recentemente annunciato dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha rivelato la finalizzazione di un patto commerciale senza precedenti con l’Indonesia. Questo accordo, giunto dopo intense trattative e non poche tensioni, promette di aprire nuove strade per entrambi i paesi, con impegni significativi da parte del gigante del sud-est asiatico e una revisione delle politiche tariffarie.

Un Patto Svelato su Truth

È stato attraverso il suo social media, Truth, che il Presidente Trump ha fornito i dettagli di questo accordo storico. Con parole chiare, ha annunciato: “Ho finalizzato un importante accordo con l’Indonesia dopo aver parlato con il loro stimatissimo presidente Prabowo Subianto. Questo accordo storico apre l’intero mercato indonesiano agli Stati Uniti per la prima volta nella storia. Come parte dell’accordo, l’Indonesia si è impegnata ad acquistare 15 miliardi di dollari in energia statunitense, 4,5 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani e 50 Boeing, molti dei quali 777”. Una dichiarazione che sottolinea l’ampiezza e la profondità degli impegni assunti dall’Indonesia, delineando un futuro di collaborazione economica su larga scala.

Accesso al Mercato Indonesiano e Nuove Tariffe

L’entusiasmo del Presidente Trump si è poi esteso agli impatti diretti per il settore agricolo e produttivo americano. “Per la prima volta in assoluto, i nostri allevatori, agricoltori e pescatori avranno accesso completo e totale al mercato indonesiano di oltre 280 milioni di persone”, ha aggiunto, enfatizzando le opportunità senza precedenti per i produttori statunitensi. Ma l’accordo non si limita solo alle importazioni indonesiane. Un elemento cruciale riguarda la struttura tariffaria: “Inoltre, l’Indonesia pagherà agli Stati Uniti una tariffa del 19% su tutte le merci che esporta verso di noi, mentre le esportazioni statunitensi verso l’Indonesia saranno esenti da barriere, sia tariffarie che non tariffarie. In caso di trasbordo da un paese con tariffa più elevata, tale tariffa verrà aggiunta alla tariffa che l’Indonesia sta pagando”. Questo aspetto è particolarmente significativo se si considera che, solo la settimana precedente, Trump aveva ventilato l’ipotesi di un’imposta del 32% sulle merci indonesiane, minacciando una sua entrata in vigore dal 1° agosto. L’accordo raggiunto rappresenta quindi un cambio di rotta radicale rispetto alle prospettive iniziali, portando a una tariffa del 19%, decisamente più contenuta.

Il Contesto di un Commercio in Crescita

Sebbene il commercio totale dell’Indonesia con gli Stati Uniti non rientri tra i primi 15 partner commerciali americani, con un volume di poco meno di 40 miliardi di dollari nel 2024, i dati mostrano un trend di crescita costante. Le esportazioni statunitensi verso l’Indonesia hanno registrato un aumento del 3,7% lo scorso anno, mentre le importazioni dall’Indonesia sono salite del 4,8%. Questo ha comportato un deficit commerciale per gli Stati Uniti di quasi 18 miliardi di dollari. L’accordo, con i suoi ambiziosi obiettivi di acquisto da parte indonesiana e la revisione delle tariffe, si prefigge di riequilibrare questa bilancia commerciale, favorendo un flusso più equo di beni e servizi.

Un Terzo Accordo in Carriera

Questo patto con l’Indonesia si inserisce in un quadro più ampio della politica commerciale dell’amministrazione Trump. Si tratta infatti del terzo accordo significativo siglato dal Presidente, dopo quelli con Gran Bretagna e Vietnam, ai quali si aggiunge un accordo per ridurre temporaneamente le imposte “tit-for-tat” con la Cina. Ogni accordo riflette una precisa strategia volta a rinegoziare i termini commerciali con i partner internazionali, ponendo l’accento sugli interessi economici degli Stati Uniti.